Alarmă la FCSB! Viitoarea adversară din Europa League avea 5-0 la pauză în campionat. Care a fost scorul final

FCSB va întâlni pe Bologna în următoarea etapă de Europa League, însă va mai avea alte cinci meciuri de jucat după aceea. Unul dintre adversarii puternici ce vor veni pe Arena Națională este Feyenoord, care a făcut spectacol în ultima etapă de Eredivisie.

Feyenoord, spectacol în Eredivisie. Câte goluri au marcat olandezii în ultima partidă de campionat

Va mai trece puțin timp până ce Feyenoord va veni pe Arena Națională, însă echipa pare în acest moment într-o formă de zile mari. FCSB îi va întâlni pe olandezi pe 11 decembrie, iar rezultatele din prezent pot băga frica în orice adversar cu probleme defensive, așa cum este campioana României în acest moment.

Fotbalul olandez este unul extrem de ofensiv, iar Feyenoord nu se abate de la această regulă. După nouă etape în campionat, viitoare adversară a lui FCSB este prima în Eredivisie, iar în ultima partidă din deplasare a făcut spectacol. Formația din Rotterdam a întâlnit echipa de pe ultimul loc, Heracles Almelo, iar scorul pauzei arăta deja 5-0 pentru fosta echipă a lui Arne Slot. Scorul final a fost 7-0, iar doi fotbaliști de atac au ieșit în evidență și sunt o mare amenințare pentru campioana României.

Care sunt cei mai periculoși jucători de atac ai lui Feyenoord

Întreg lotul olandezilor este cotat la 234 de milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt, iar în atac ei se folosesc de fotbaliști ce valoareaz[ de la 5 milioane de euro, până la 20 de milioane de euro. Doi dintre ei au impresionat în acest debut de sezon și au niște cifre uluitoare.

Ayase Ueda, golgheterul japonez din Eredivisie

Unul dintre ei este japonezul Ayase Ueda, ajuns în Europa la Cercle Brugge, în 22/23. El a fost cumpărat de Feyenoord pentru 9 milioane de euro după un sezon cu 22 de goluri în campionatul belgian. Atacantul se află la al treilea său sezon în Rotterdam, însă în primele două nu a strălucit. Cu toate astea, în noul sezon pare complet transformat. Ueda a dat 11 goluri în 9 meciuri de campionat, la distanță de șase goluri de urmăritori, iar în calificările pentru Cupa Mondială, alături de Japonia, a dat 8 goluri și 1 assist. În ultima acțiune a naționalei a dat gol cu Paraguay, deși a jucat doar două minute, dar și cu Brazilia, în victoria cu 3-2 a echipei sale. În meciul cu Heracles, Ueda a înscris de trei ori, în timp ce în etapa precedentă, cu Utrecht, a dat o „dublă”.

Anis Hadj Moussa, „Lamine Yamal” de Feyenoord

Un alt fotbalist ce a impresionat prin calitatea atingerilor și a driblingului, nu neapărat prin goluri și assisturi, este algerianul Anis Hadj Moussa. Africanul de 23 de ani este cel mai scump fotbalist din lotul lui Feyenoord, cotat la 20 de milioane de euro. Hadj Moussa este unul dintre favoriții fanilor, asemeni lui Lamine Yamal la Barcelona. Deși el nu înscrie pe bandă rulantă, modul în care își depășește adversarii îi ridică pe suporteri în picioare. El joacă deja în naționala Algeriei, iar la ultimul meci a înscris de două ori și a oferit și o pasă de gol pentru japonezul Ueda.

Bologna câștigă la Cagliari, FCSB pierde la Metaloglobus

FCSB îi va întâlni în următoarea etapă pe italienii de la Bologna, iar diferența dintre cele două echipe se anunță uriașă, nu doar pe hârtie, ci și ca formă de joc. Bologna este câștigătoarea Coppa Italia de sezonul trecut, iar în campionat a urcat pe locul 5, peste echipe precum Juventus, Atalanta sau Lazio.

FCSB a pășit greșit din nou în campionat. după 12 etape în care nu reușiseră decât trei remize și nouă înfrângeri.