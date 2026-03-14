Alarmă la Inter! Echipa lui Cristi Chivu pierde puncte, iar AC Milan și Napoli încep să viseze serios la titlu în Serie A! Cum arată programul până la finalul sezonului

Interul lui Cristi Chivu trăiește periculos finalul de sezon. Echipa antrenorului român a făcut un nou pas greșit în Serie A, după ce a obținut doar un punct în duelul cu Atalanta. Nerazzurrii nu au reușit să profite de avantajul terenului propriu, iar rivalele AC Milan și Napoli au acum șansa să se apropie de lider. Lupta pentru titlu se anunță mult mai strânsă decât se prefigura în urmă cu doar câteva săptămâni.

Inter tremurăm după 1-1 cu Atalanta. Titlul în Serie A încă se joacă!

Eliminarea din UEFA Champions League pare că a provocat un adevărat șoc la Milano. Inter a mai făcut un pas greșit după înfrângerea din etapa precedentă, când echipa lui Cristi Chivu a pierdut derbyul della Madonnina cu AC Milan, scor 0-1.

Antrenorul român a urmărit finalul partidei din tribune. Cristi Chivu a fost eliminat de arbitrul meciului pentru proteste. Tehnicianul celor de la Inter a cerut anularea golului marcat de Atalanta pe finalul jocului, invocând un fault în atac, iar în momentul în care a aflat că decizia de a valida reușita rămâne în picioare a reacționat vehement.

Ce urmează pentru Inter Milano. Cristi Chivu va rata următorul meci!

Mai mult, Cristi Chivu nu va putea sta pe banca celor de la Inter Milano nici la următorul meci. . Nerazzurrii au mare nevoie de o victorie pentru a rămâne la o distanță oarecum sigură față de AC Milan și Napoli.

Programul celor de la Inter din ultimele etape nu este deloc ușor. Deși nu mai întâlnesc direct principalele rivale la titlu, nerazzurrii nu își permit pași greșiți, mai ales că AC Milan și Napoli vin tare din urmă și pot pune presiune până la finalul sezonului.

Programul celor de la Inter până la finalul sezonului din Serie A:

22 martie: Fiorentina – Inter

5 aprilie: Inter – AS Roma

12 aprilie: Como – Inter

15 aprilie: Inter – Cagliari

26 aprilie: Torino – Inter

3 mai: Parma – Inter

10 mai: Lazio – Inter

17 mai: Inter – Verona

24 mai: Bologna – Inter

AC Milan, principala contracandidată a nerazzurrilor în lupta pentru titlu, are la prima vedere un program ceva mai complicat. Rossonerii vor întâlni mai multe echipe aflate în prima parte a clasamentului și trebuie să recupereze o diferență de opt puncte până la finalul sezonului. Rivala celor de la Inter are însă și un meci mai puțin disputat.

Programul celor de la AC Milan până la finalul sezonului din Serie A:

15 martie: Lazio – AC Milan

21 martie: AC Milan – Torino

6 aprilie: Napoli – AC Milan

12 aprilie: AC Milan – Udinese

19 aprilie: Verona – AC Milan

26 aprilie: AC Milan – Juventus

3 mai: Sassuolo – AC Milan

10 mai: AC Milan – Atalanta

17 mai: Genoa – AC Milan

24 mai: AC Milan – Cagliari

Napoli, deși are șanse mai mici la Scudetto, rămâne în cursa pentru titlu cel puțin din punct de vedere matematic. Campioana din sezonul precedent este obligată să nu mai facă pași greșiți până la finalul lunii mai. Misiunea se anunță una dificilă, însă forma echipei arată destul de bine.

Programul celor de la Napoli până la finalul sezonului din Serie A: