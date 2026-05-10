Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”

Alexandru Cicâldău poate pleca liber de la Universitatea Craiova la finalul sezonului. Giovanni Becali a explicat condiția prin care mijlocașul ar continua în Bănie.
Alex Bodnariu
10.05.2026 | 18:00
Universitatea Craiova luptă în acest final de sezon pentru titlu și Cupa României, însă oficialii clubului din Bănie pregătesc deja și stagiunea viitoare. Contractul lui Alexandru Cicâldău, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, expiră la finalul lunii iunie, iar mijlocașul ar putea rămâne liber de contract.

Alex Cicâldău este de departe unul dintre jucătorii grei din vestiarul Craiovei. A evoluat la echipe puternice și ani la rând a fost un om important și pentru echipa națională. Oltenii ar putea însă să îl piardă la finalul acestui sezon dacă nu vor veni cu o ofertă de mărire a salariului.

Concret, Alexandru Cicâldău și Universitatea Craiova s-au înțeles ca, la finalul acestui sezon, contractul să se prelungească doar dacă gruparea din Bănie îi va propune un salariu mai mare. Astfel, oltenii vor decide dacă merită sau nu să investească mai mult pentru a îl păstra încă un sezon la echipă.

În ce condiții rămâne Alex Cicâldău la U. Craiova. Giovanni Becali a explicat tot!

Giovanni Becali a explicat în detaliu situația lui Alexandru Cicâldău, fotbalist pe care îl reprezintă. Agentul FIFA a precizat că mijlocașul central va rămâne în Bănie doar dacă va primi un contract mult mai avantajos. În caz contrar, înțelegerea nu se va prelungi, iar jucătorul va deveni liber de contract.

„Cicâldău are opțiunea de a continua la Craiova într-un anumit context. Trebuie să primească un contract mai mare față de cel din acest sezon. Totul este scris în contract. Ori îi oferă un salariu mai mare, ori îl lasă liber. El ori primește un contract mai bun, ori rămâne liber de contract.

Așa a fost discuția de la bun început. Este un jucător important, cu experiență. Sper să rămână. În vară se va ști clar, imediat după ce se termină campionatul. Dacă pentru Craiova vine o ofertă, suma de transfer se împarte între cluburi. Este un jucător cu experiență”, a declarat impresarul în emisiunea Giovanni Show.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
