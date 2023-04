Alarmă la Universitatea Craiova! Doi titulari U21, în pericol să rateze partida cu Farul Constanța. Exclusiv

Problemele de lot continuă să apără la Universitatea Craiova. FANATIK a aflat că Vladimir Screciu și Alexandru Ișfan sunt în pericol să rateze meciul cu Farul Constanța. Confruntarea de pe stadionul din Ovidiu este programată sâmbătă, de la ora 20:30.

Eugen Neagoe, probleme cu doi dintre titularii U21 înaintea meciului cu Farul Constanța – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova o va întâlni pe Farul Constanța în etapa cu numărul trei din play-off-ul din SuperLiga. Oltenii sunt obligați să câștige cele trei puncte împotriva formației lui Gică Hagi pentru a se apropia de primele trei poziții din campionat, singurele care asigură un loc în preliminariile Conference League.

Eugen Neagoe se confruntă cu probleme înaintea confruntării cu Farul Constanța, doi dintre titularii U21 fiind accidentați în derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-1. Totuși, „Geană” a primit și vești bune din partea staff-ului medical al Universității Craiova.

Ieșit încă din minutul 38 din derby-ul cu campiona României, Ștefan Baiaram nu are probleme grave și Eugen Neagoe îl va lua în calcul pentru partida de la Ovidiu. Din informațiile FANATIK, Alexandru Ișfan și Vladimir Screciu îi îngrijoarează însă pe oficialii olteni.

la inghinali, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate. Din păcate pentru Eugen Neagoe, problemele internaționalului U21 transferat de la FC Argeș sunt mai mari și sunt șanse mici ca staff-ul medical să îl recupereze pentru deplasarea de la Ovidiu.

Vladimir Screciu este al doilea titular U21 care riscă să rateze partida Farul Constanța – Universitatea Craiova, din cauza unei leziuni musculare. Din informațiile FANATIK, mijlocașul „alb-albaștrilor” resimte dureri în zona mușchilor adductori.

Universitatea Craiova a avut probleme cu jucătorii de la naționala U21 a României: „Nu spun că e amatorism”

Alexandru Ișfan, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram au fost în lotul convocat de Emil Săndoi la reprezentativa U21 a României pentru amicalele cu Portugalia și Germania. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Rotaru a declarat că .

„Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit OK. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi.

Nu aveam când. Noi nu încărcăm în această perioadă, volum facem doar la jucătorii care nu joacă, sau care joacă foarte puțin. În rest, totul e pe viteză, pe prospețime, fără să se încarce”, a declarat finanțatorul „alb-albaștrilor”.

