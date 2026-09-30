Sport

Alarmă pentru clubul din SuperLiga! Postul rămâne descoperit după accidentarea gravă de la națională

Un jucătorul al naționalei U21 a României a suferit o accidentare gravă în partida cu Finlanda U21. A ieșit de pe teren cu dureri mari și a fost schimbat imediat.
Traian Terzian
30.09.2026 | 20:20
Alarma pentru clubul din SuperLiga Postul ramane descoperit dupa accidentarea grava de la nationala
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Panică la o echipă din SuperLiga după ce un jucător s-a accidentat grav la națională. Sursă foto: captură Pro Arena
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Selecționerul naționalei României U21, Costin Curelea, a primit o lovitură teribilă în prima repriză a întâlnirii cu Finlanda U21. A pierdut un jucător important care s-a accidentat la o fază banală în jumătatea proprie.

Accidentare teribilă pentru un jucător al naționalei

Titularizat pe postul de fundaș dreapta, Andrei Dorobanțu, nu a reușit să rămână în teren decât o jumătate de repriză în duelul cu Finlanda U21. În minutul 23, tânărul fotbalist de la UTA s-a accidentat într-un duel cu un adversar.

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Jucătorul care în trecut s-a aflat în atenția celor de la FCSB a protejat o minge în fața unui finlandez, dar acesta s-a prăbușit peste el în încercarea de a păstra balonul în teren. Însă, căderea i-a provocat o accidentare la umăr lui Dorobanțu.

Acesta a rămas întins pe gazon și a făcut semn de schimbare. Fundașul primit îngrijiri medicale minute bune, însă nu a mai putut reveni pe teren și în locul său a fost introdus Mario Bărăitaru.

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Cu umărul imobilizat, Andrei Dorobanțu a mers și s-a așezat pe banca de rezerve, dar după alte câteva minute a fost urcat pe o targă și dus la ambulanță. Primele informații sunt că el a suferit o disjuncție claviculară.

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Panică la o echipă din SuperLiga după ce un jucător s-a accidentat grav la națională. Sursă foto: captură Pro Arena

Probleme mari pentru echipa din SuperLiga

Vestea este una teribilă pentru Adrian Mihalcea, care se confruntă acum cu o problemă majoră la UTA. Tehnicianul arădenilor a rămas fără un fundaș dreapta de meserie, deoarece și Andrea Padula are probleme medicale.

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În plus, Andrei Dorobanțu era prima alegere a lui Mihalcea pentru regula U21. În aceste condiții, antrenorul ”Bătrânei Doamne” va fi nevoit să apeleze la Omar El Sawy sau Denis Țăroi, acesta din urmă prezent cu naționala U19 a României la turneul de pregătire “Memorialul Stevan Vilotic”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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