Alarmă pentru Dan Petrescu și Mirel Rădoi! Denis Alibec, suspect de ruptură musculară. Exclusiv

Înlocuit de Mirel Rădoi din cauza unei accidentări suferite în ultimul sfert de oră al , scor 2-0, în fața Islandei, Denis Alibec așteaptă verdictul medicilor, dar premisele nu sunt deloc îmbucurătoare.

FANATIK a aflat că atacantul celor de la CFR Cluj e suspect de ruptură la coapsa stângă după efortul depus în duelul din preliminariile CM 2022. Va primi, însă, diagnosticul după RMN-ul pe care îl va efectua vineri după-amiază, după ora 17:00, odată cu întoarcerea în țară a lotului primei reprezentative.

Denis Alibec e suspect de ruptură musculară după accidentarea din meciul cu Islanda

„Important e că am câștigat, nu contează cine marchează. Am venit cu gândul la victorie și s-a văzut. Ne-am mobilizat împreună cu staff-ul și cred că am făcut un meci bun.

Îmi pare rău, chiar nu pot să duc 3 luni fără să mă accidentez, nu știu ce să mai fac, mă pregătesc, fac prevenție, dar degeaba. Ceva se întâmplă cu mine și chiar vreau să fac niște analize”, a declarat Denis Alibec, descumpănit după – cea de-a cincea – suferită în acest an.

În lipsa lui, Mirel Rădoi va trebui să apeleze la serviciile tânărului Jovan Markovic sau să folosească un sistem cu vârf fals pentru partida cu Lichtenstein. Aceasta este programată duminică, 5 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

„Pare a fi destul de grav la Alibec, din ce ne-au spus el și doctorul. Rămâne Markovic, dar și el, fiind un jucător foarte tânăr, acuză o stare de oboseală. Va trebui să găsim soluții în acea zonă. Să vedem dacă putem apela la Markovic sau să jucăm cu un vârf fals”, a explicat selecționerul.

Dan Petrescu abia aștepta să-l antreneze din nou pe Alibec: „Sunt norocos”

Denis Alibec s-a accidentat la doar câteva zile după revenirea lui Dan Petrescu la campioana en-titre României, CFR Cluj. De altfel, tehnicianul era încântat de posibilitatea de a-l avea din nou sub comandă pe atacantul cu care a mai colaborat, pentru o scurtă perioadă, în Turcia.

„Sunt fericit şi norocos că îl am aici pe Alibec, dar în acelaşi timp am fost ghinionist în Turcia, pentru că l-am avut doar un meci, o săptămână l-am antrenat, am câştigat 2-0 cu campioana Turciei, el a dat două goluri şi s-a rupt.

După aia cred că a stat vreo 4-5 luni şi n-am mai avut ocazia să-l antrenez. E un jucător pe care mereu l-am dorit şi va spuneam că apreciez valoarea lui.

Mulţi spuneau că nu poate lucra cu mine dar iată că a lucrat doar un meci şi a dat două goluri. Eu cu toţi atacanţii cu care am lucrat în carieră şi sunt foarte mulţi şi de mare valoare.

Inclusiv cu Bilaşco, care e aici (n.r. în conducerea clubului), am avut o relaţie extraordinară. Nu a fost un atacant cu care să am probleme și nu voi avea probleme nici cu Alibec, asta e clar”, a declarat „Bursucul” în cadrul unei conferințe de presă.