Alarmă pentru Rapid! Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer Sheva – OFI Creta 0-2

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Din cauza conflictelor de pe teritoriul Israelului, echipele de club sunt obligate să-și joace meciurile europene de acasă pe stadioane din alte țări. Una dintre cele mai bune variante pentru aceste formații este România, iar Gazonul arată deplorabil, deși ultimul meci se jucase în urmă cu 7 zile, tocmai de aceea ne putem aștepta la o problemă majoră în decembrie, când se vor juca două meciuri în doar două zile pe stadionul celor de la Rapid București.

Cum se prezintă gazonul pe Giulești după Hapoel Beer Sheva – OFI Creta, din Europa League

Joi seară, 5 noiembrie, . Formația israeliană a ales stadionul echipei Rapid pentru disputarea meciurilor din cupele europene. Conducerea clubului din România a fost de acord, însă încep să apară și efectele negative.

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Deși ultimul meci de pe stadionul echipei patronate de Dan Șucu se jucase pe 30 octombrie, la meciul din cupele europene, disputat la o săptămână distanță, gazonul a arătat destul de rău. Este rupt și brăzdat, iar în multe zone ale terenului lipsește complet.

De această dată, pentru Rapid nu va fi o problemă, întrucât ultimul meci dinaintea pauzei internaționale îl va disputa în deplasare, la Ovidiu, împotriva Farului Constanța, iar următorul meci pe teren propriu va veni tocmai pe 28 noiembrie. Problema vine abia atunci când giuleștenii vor juca acasă două meciuri în 4 zile, cu FC Botoșani în campionat (28 noiembrie) și UTA în Cupa României (2 decembrie), urmând ca peste o săptămână să se dispute din nou două meciuri, de această dată într-un interval de doar două zile. Este vorba despre partidele Rapid – UTA în SuperLiga României și Hapoel Beer Sheva – Juventus în Europa League.

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Hapoel Beer Sheva, șanse minime să meargă mai departe în Europa League

Formația israeliană s-a calificat în faza principală din UEFA Europa League, unde a jucat până acum împotriva unor echipe împotriva cărora putea spera să obțină câteva puncte. Hapoel Beer Sheva a remizat alb cu Dinamo Zagreb, după care a pierdut cu Alkmaar, Union Saint-Gilloise și OFI Creta.

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Cu alte patru meciuri la orizont, Beer Sheva are șanse minime să meargă mai departe după ce a adunat un singur punct în prima jumătate. Din experiența anilor trecuți, israelienii ar avea nevoie de 9 sau 10 puncte pentru a merge mai departe, ceea ce pare imposibil de realizat. În ultimele patru meciuri, formația ce joacă pe Giulești va întâlni Beșiktaș, Juventus, Celta Vigo și Bournemouth.