Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alarmă pentru Reghecampf! Fără Drăguș și Boutoutaou la Voluntari – FCSB. Exclusiv

Cristi Coste, Flaviu Popa
18.10.2026 | 11:58
Alarma pentru Reghecampf Fara Dragus si Boutoutaou la Voluntari FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Alarmă pentru Reghecampf! Fără Drăguș și Boutoutaou la Voluntari - FCSB. Exclusiv
Vești proaste pentru Laurențiu Reghecampf și pentru fanii FCSB, înainte de meciul cu FC Voluntari. Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou nu vor fi în lot.
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FCSB se pregătește de o nouă deplasare importantă în Superliga, contra celor de la FC Voluntari. Partida este programată luni, de la ora 21:00, iar antrenorul Laurențiu Reghecampf este departe de a fi liniștit. Asta, după ce vedeta Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou nu vor fi în lot din motive medicale.

Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou nu vor face parte din lotul FCSB pentru deplasarea de la Voluntari

Dacă Boutoutaou s-a accidentat înainte de meciul FCSB – Oțelul Galați și a fost trimis la „vraciul” Marjana din Serbia, Denis Drăguș s-a antrenat alături de coechipierii săi, însă a acuzat niște dureri. În ambele cazuri, staff-ul medical al „roș-albaștrilor” a decis că e cel mai bine ca cei doi să nu facă parte din lot.

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„Sunt probleme importante pentru meciul de mâine. Nici Denis Drăguș, nici Boutoutaou  nu vor fi în lot. La Drăguș este vorba despre niște dureri, nu neapărat despre o accidentare. Au fost acele imagini oferite de cei de la FCSB, în care se vede că s-a antrenat cu un bandaj pe picior. Nu este accidentat, dar resimte dureri.

Obiectivul major este ca Denis Drăguș să fie 100% apt pentru meciul de sâmbătă, derby-ul cu Rapid. Fără Drăguș și Bîrligea la Voluntari – FCSB. Sunt informații de ultimă oră pe care le avem dinspre Berceni, unde FCSB se află în cantonament”, a explicat jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou au venit amândoi la FCSB drept transferuri de top, însă niciunul nu s-a ridicat momentan la nivelul așteptărilor lui Gigi Becali. Boutoutaou a fost chiar criticat și pus pe lista de transferuri la iarnă, deși antrenorul Laurențiu Reghecampf pare interesat de soarta francezului și ar vrea să-l păstreze în lot.

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Cazul lui Denis Drăguș este și mai special. Fotbalistul venit de la Trabzonspor a fost ieșit din formă o bună perioadă de timp, după care s-a accidentat chiar înainte de meciurile echipei naționale din Nations League. Medicii speră să-l recupereze pentru derby-ul cu Rapid, în condițiile în care fotbalistul are o revanșă de luat față de cei care au crezut în el și l-au transferat la FCSB.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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