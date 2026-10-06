Sport

Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv

CFR, fără piesele de bază la restanța cu U Cluj. Ce se întâmplă cu jucătorii lui Marius Șumudică fix după pauza competițională.
Cristi Coste
06.10.2026 | 19:59
Alarma pentru Sumudica Fara Cordea Drazic Braun Nalic in CFR U Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Alertă la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu jucătorii lui Marius Șumudică chiar înaintea derby-ului cu „U”. Foto: Colaj FANATIK.
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SuperLiga revine la programul obișnuit după pauza competițională alocată echipelor naționale. CFR va disputa restanța cu U Cluj joi, 8 octombrie, de la 20:30, însă Marius Șumudică nu poate conta pe mai multe piese de bază din lotul său. FANATIK a aflat ce s-a întâmplat cu jucătorii ardelenilor.

Alertă la CFR înaintea restanței cu U Cluj

CFR – U Cluj era meciul programat inițial în etapa a 4-a din acest sezon. Cele două rivale trebuiau să se întâlnească pe 10 august, dar „feroviarii” au cerut amânarea acestuia deoarece s-ar fi jucat între cele două meciuri ale CFR-ului cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League. Derby-ul Clujului se dispută însă fix după reluarea campionatului, pe 8 octombrie.

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FANATIK a aflat că Marius Șumudică are însă probleme serioase de lot. Aproape jumătate din primul „11” este gripat: Cordea, Drazic, Braun, Nalic, Simao și Camora au resimțit frisoane și au fost supuși investigațiilor. Staff-ul echipei din Gruia încearcă să îi recupereze, însă șansele de reușită nu sunt cele mai optimiste, mai ales în cazul veteranului Mario Camora.

De asemenea, Lorenzo Biliboc, titular la U21 în Spania – România, partidă disputată marți seara, va ajunge cel mai probabil la Cluj cu câteva ore înaintea meciului dintre CFR și U Cluj, întrucât reprezentativa lui Costin Curelea revine în țară abia miercuri seara. Astfel, prezența sa în meciul de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu este sub semnul întrebării.

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Marius Șumudică, extrem de precaut înaintea derby-ului cu U Cluj

Marius Șumudică a prefațat derby-ul cu U Cluj în cadrul unei conferințe de presă premergătoare și a avut un discurs rezervat. Antrenorul fostei campioane a României a spus că se așteaptă la un duel extrem de dificil, iar problemele de sănătate ale jucătorilor săi de bază, expuse mai sus de FANATIK, nu fac decât să-i îngreuneze și mai tare situația. „Ne așteaptă un meci extraordinar de greu, cu o echipă superioară nouă în momentul de față. Eu o consider superioară, cu toate riscurile spun lucrurile astea, fiindcă este o echipă susținută. Susținută de mulți fani, au fani mulți în Cluj.

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Plecăm cu șansa a doua chiar dacă jucăm acasă, dar ești ca animalul ăla rănit, atunci devii mai fioros. Noi trebuie să fugim cât mai repede de ultimele locuri din clasament. Încercăm să fim pe locurile 7-8, aproape de play-off. E o luptă a mea cu mine să vedem cât de sus pot să duc CFR-ul în acest an”, a declarat Șumudică, pentru TVR Cluj.

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Ultima dispută dintre CFR Cluj și U Cluj a avut loc pe 25 aprilie 2026. „Feroviarii” se impuneau atunci cu 1-0. Ultimul succes al „studenților” datează de pe 16 martie, când, pe teren propriu, câștigau cu 2-1.

  • 5 este locul ocupat de U Cluj înaintea derby-ului
  • 8 este locul pe care se află CFR Cluj 
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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