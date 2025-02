Alarmă pentru Zeljko Kopic înainte de FCSB – Dinamo! Astrit Selmani nu s-a antrenat deloc cu echipa. Exclusiv

Dinamo are parte de un sezon de vis, iar în acest weekend, „câinii roșii” vor avea parte de un test foarte complicat. Echipa lui Zeljko Kopic va juca pe Arena Națională cu FCSB. Antrenorul croat ar putea avea o mare problemă: un jucător de bază nu s-a antrenat cu echipa în această săptămână.

Zeljko Kopic, în alertă. Selmani a ratat ultimele antrenamente

Echipa din Ștefan cel Mare ocupă locul 5 în Superliga României, după 27 de etape. Calificarea în play-off e asigurată în proporție de 99%, iar o posibilă victorie în derby-ul cu FCSB ar putea cântări enorm pentru moralul echipei.

Zeljko Kopic a primit o veste proastă. Astrit Selmani, omul de bază din atacul lui Dinamo, a suferit o accidentare și, în ultima săptămână, nu a efectuat niciun antrenament cu echipa. El nu s-a pregătit nici astăzi, la ora 13:00.

Totuși, oamenii din staff-ul „câinilor roșii” rămân optimiști. Deși fotbalistul este în urmă cu antrenamentele, el ar putea fi pe teren în partida de duminică seara cu FCSB. Și jucătorul are încredere că își va reveni la timp.

. Atacantul kosovar de la Dinamo a jucat 25 de meciuri în Superliga României și a înscris 11 goluri. El are și 5 pase decisive la activ. În clasamentul golgheterilor, este depășit doar de Louis Munteanu, Mitriță și Bîrligea.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Astrit Selmani, conform Transfermarkt.com

Contractul lui Selmani cu Dinamo expiră la finalul sezonului, 30 iunie 2025

Zeljko Kopic: „Selmani este un jucător incredibil de important pentru echipă”

Contractul lui Astrit Selmani cu Dinamo expiră vara aceasta. Antrenorul croat își dorește din suflet ca vârful să rămână și în următorul sezon la echipa din Ștefan cel Mare.

„Selmani este un jucător incredibil de important pentru echipă. Nu este important pentru un atacant doar să marcheze și să dea pase decisive. Pentru mine, este incredibil de importantă mentalitatea lui.

Nu renunță niciodată, are un spirit de luptă. Are în el ADN-ul lui Dinamo. Este un războinic și, pentru mine, este foarte important. Am avut niște discuții cu el, domnul Nicolescu discută cu el și cu agentul său.

Acum suntem la un nivel înalt. Și conexiunea asta cu familia Dinamo este foarte bună. Și este important să îl avem aici”, a explicat Zeljko Kopic la Fanatik Superliga.

