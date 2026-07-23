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Alashkert – CFR Cluj 0-0, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. A început partida!

Urmărește Alashkert - CFR Cluj live video în turul 2 preliminar de Conference League pe FANATIK! Toate informațiile despre meci, formațiile de start, statistici, analize și reacțiile de la finalul jocului sunt aici.
Andrei David
23.07.2026 | 17:54
Alashkert CFR Cluj 00 LIVE VIDEO in Conference League turul 2 preliminar A inceput partida
SPECIAL FANATIK
Alashkert - CFR Cluj în turul 2 preliminar de Conference League. Foto: colaj Fanatik
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CFR Cluj debutează în noua ediție a UEFA Conference League cu o deplasare dificilă pe terenul armenilor de la Alashkert, în prima manșă a turului al doilea preliminar. Ardelenii caută să depășească startul modest de sezon, marcat de rezultate neconvingătoare în pregătiri și de un eșec în debutul SuperLigii, și speră să obțină un rezultat pozitiv la Erevan care să le ofere prima șansă la calificarea în faza următoare a competiției.

UPDATE: Alashkert – CFR Cluj 0-0

Min. 1: A început partida de la Erevan!

UPDATE: Echipele de start la Alashkert – CFR Cluj

  • Alashkert: Beglaryan – Terteryan, Matyukhin, Cezar, H. Hakobyan – Nalbandyan, Piloyan, Sabobo – Rafael Jesus, Toure, Farayola. Rezerve: Sesay – Adebayo, Ejike, Gigolyan, Granado, R. Hakobyan, Massoumou, Nduka, Sadoyan, Togola. Antrenor: Vahe Gevorgyan
  • CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Pantalon, Abeid, Camora – Muhar, Djokovic, Fică – Cordea, Sfaiț, Korenica. Rezerve: Filip, Gal – Biliboc, Gligor, Huja, Kun, Matei, Păun, Perianu, Rocha. Antrenor: Antonio Folha

Alashkert – CFR Cluj, live video în turul 2 preliminar de Conference League

Alashkert – CFR Cluj se joacă în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, prima manșă urmând să se dispute în Armenia, joi, 23 iulie, de la ora 18:00. Returul este programat peste o săptămână, pe 30 iulie, când se va decide echipa calificată în faza următoare a competiției. Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida Alashkert – CFR Cluj.

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Cine arbitrează Alashkert – CFR Cluj și ce brigadă a fost delegată

Pentru partida Alashkert – CFR Cluj, UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Albania. La centru se va afla experimentatul Eldorjan Hamiti (43 de ani), arbitru FIFA, ajutat la cele două linii de Ilir Tartaraj și Ani Koçiaj, în timp Erjon Bastari va fi al patrulea oficial. Jocul de la Erevan nu beneficiază de arbitraj video (VAR).

Echipe probabile la Alashkert – CFR Cluj

Alashkert a ajuns să evolueze contra lui CFR Cluj după o dublă extrem de echilibrată cu kazahii de la Yelimay Semey. Armenii au remizat cu același scor, 1-1, atât în tur, cât și în retur, iar calificarea s-a decis după loviturile de departajare, unde s-au impus cu 6-5.

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În schimb, pentru CFR Cluj e primul meci european din acest sezon. CFR a mai disputat un singur meci oficial, cel din prima etapă de SuperLiga, pierdut 1-2 pe terenul Oțelului din Galați. Clujenii au probleme și în afara gazonului. FIFA le-a interzis transferurile până la finalul lui 2027. Iar asta a dus la demisia președintelui Iuliu Mureșan.

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  • Alashkert: Beglaryan – Terteryan, Cezar, Matiukhinm, Hakobyan – Farayola, Piloyan – Nalbandyan, Sabobo, Rafael Jesus – Toure. Antrenor: Vahe Gevorgyan
  • CFR: Vâlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Camora – Fica, Perianu, Muhar – Cordea, Șfaiț, Korenica. Antrenor: Antonio Folha.

Istoricul meciurilor Alashkert – CFR Cluj. Statistică oficială

Alashkert și CFR Cluj s-au mai întâlnit o singură dată în cupele europene, în august 2018, în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League. Atunci, formația din Gruia s-a impus fără emoții în ambele manșe. A câștigat cu 2-0 la Erevan, prin dubla lui George Țucudean, și cu 5-0 la Cluj-Napoca, după golurile marcate de Culio, Omrani (de două ori), Hoban și Mailat. Astfel, CFR Cluj a obținut calificarea cu scorul general de 7-0.

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Cine transmite la TV meciul Alashkert – CFR Cluj

Partida Alashkert – CFR Cluj, programată joi, de la ora 18:00, în preliminariile Conference League, va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, confruntarea de la Erevan va fi disponibilă online prin platformele de streaming ale celor doi deținători de drepturi.

Cote pariuri Alashkert – CFR Cluj în Conference League

În ciuda faptului că evoluează în deplasare, CFR Cluj are prima șansă la victorie. Cel puțin asta reiese din cotele oferite de casele de pariuri. La acest duel, „1” e cotat la 3,60, „X”-ul la 3,25 și un succes clujean a primit cotă 2,07. La precedenta dublă directă, CFR Cluj nu a primit gol. De această dată, cota ca „Alashkert nu marchează” e 2,37.

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Echipa care va câștiga dubla dintre Alashkert și CFR Cluj se va califica în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, unde va întâlni formația învinsă din duelul Hradec Kralove (Cehia) – Tromso (Norvegia), disputat în preliminariile UEFA Europa League.

Urmărește în timp real Alashkert – CFR Cluj, live text pe FANATIK

Alashkert – CFR Cluj va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde niciun detaliu relevant despre meciul din turul 2 preliminar de Conference League. Și nici reacțiile de final ale protagoniștilor, viitorul adversar al câștigătoarei și alte informații-cheie despre acest duel.

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