Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei

În urmă cu mai bine de un secol, Statele Unite ale Americii au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus. Pentru teritoriul înghețat, americanii au plătit 7 milioane de dolari la acea vreme. Considerată o tranzacție ciudată, Alaska urma să schimbe pentru totdeauna harta lumii, iar vineri, 15 august, va deveni punctul zero al unui moment istoric.

Cum a ajuns Alaska să aparțină Rusiei

Ani la rând, Rusia a trecut prin multiple etape de transformare, toate fiind menite să ducă la extinderea teritoriului. În 1741, Vitus Bering, un explorator danez aflat în serviciul Rusiei și adjunctul său, Aleksei Chirikov au ajuns în Alaska. Aflați în timpul celei de-a doua expediții Kamceatka, cei doi au confirmat existența teritoriului, cartografiind o parte din țărm.

Chiar dacă nu era un teritoriul populat, Alaska era bogată, iar resursele ei au atras comercianții ruși. În a doua jumătate a secolului XVIII, negustorii ruși erau deja prezenți în Alaska, ba chiar au început să se stabilească temporar aici.

Patru decenii mai târziu, în 1784, Insula Kodiak a fost teritoriul unde Grigori Șelikov a fondat . Deși era prezentă în Alaska, Rusia nu a ocupat întregul teritoriul, ci s-a limitat la zonele de coastă și câteva insule. Restul teritoriului a continuat să fie ocupat de populațiile native, precum aleuți sau tlingit.

De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska

În anul 1867, Rusia și America au încheiat o tranzacție pe care mulți au considerat-o ciudată, dar care avea să schimbe cursul istoriei. Rușii au vândut Alaska către americani, iar în schimbul teritoriului au cerut 7.2 milioane de dolari. În următorii 50 de ani după tranzacție, americanii și-au scos banii chiar și de 100 de ori mai mult.

Tranzacția a fost negociată de secretarul de stat american William H. Seward și Eduard de Stoeckl, ambasadorul rus la Washington. La acea vreme, vânzarea Alaskăi a fost văzută ca un mod de a întări prietenia deja existentă dintre Rusia și America.

Motivele pentru care Rusia a decis să vândă Alaska au fost multiple. Principala cauză a fost situația economică dificilă pe care o experimenta Rusia după Războiul Crimeei. De asemenea, Alaska era un teritoriu dificil de administrat și care nu aducea venituri semnificative Rusiei.

Fiind un teritoriu îndepărtat de centrul puterii ruse, Rusia nu dispunea de toate mijloacele necesare pentru a apăra Alaska în cazul unui conflict. În plus, teama de Marea Britanie a jucat și ea un rol important. Rușii se temeau că britanicii ar putea ocupa Alaska în cazul izbucnirii unui război.

Ce influențe rusești predomină în Alaska după vânzarea teritoriului către Statele Unite ale Americii

Chiar dacă Alaska este a Americii în prezent, influențele rusești nu au dispărut complet. Acestea se întâlnesc în domenii precum istorie, arhitectură sau cultură și au rămas din perioada în care teritoriul a fost parte din „America Rusă”.

În prezent, în multe localități din Alaska se găsesc biserici ortodoxe ruse. Pe lângă lăcașurile de cult, găsim și multe case și clădiri vechi din lemn, construite de Compania Rusă a Americii.

În continuare, Biserica Rusă din Alaska este activă. Ba chiar se păstrează anumite tradiții religioase ruse, precum sărbătorirea Crăciunului pe stil vechi. Acestor moșteniri culturale și arhitecturale li se adaugă și cele de ordin lingvistic, precum numele rusești pe care îl poarte anumite orașe și insule.

De ce a ales Donald Trump să se întâlnească cu Putin în Alaska

Vineri, 15 august 2025, în Alaska se va decide soarta Ucrainei. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin. Potrivit unei analize , teritoriul este incomod pentru ambele părți. Atât zborul lui Putin, cât și cel al lui Trump durează în jur de 8 – 9 ore.

Alegerea unui astfel de teritoriu ascunde și alte interese care se află la mijloc, susțin specialiștii. Alaska se află la mare distanță față de Ucraina, ceea ce ar putea să o plaseze în plan secund. Deși la summit, nu același lucru se poate spune și despre Vladimir Putin.

De departe, Alaska a fost aleasă deoarece este un teritoriu sigur pentru liderul rus, care este vizat de un mandat de arestare. Curtea Penală Internațională l-a acuzat pe Putin de crime de război, însă nici Rusia și nici Statele Unite ale Americii nu recunosc Curtea.