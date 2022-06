Albanezul care o cunoaște cel mai bine pe Universitatea Craiova, avertisment pentru olteni: „Vllaznia va juca fără presiune”. Exclusiv

La fel ca și anul trecut, formația din Bănie va întâlni o echipă din Albania în preliminariile Conference League. Jucătorul albanez Kamer Qaka, care a trecut pe la Politehnica Iași, FCSB și Universitatea Craiova, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre adversara oltenilor din cupele europene, Vllaznia Shkoder.

Kamer Qaka îi avertizează pe olteni: „Nu va fi foarte ușor pentru Universitatea Craiova”

Universitatea Craiova va începe campania de Oltenii nu mai vor să repete greșelile din ultimii doi ani și să îi elimine pe albanezi din preliminariile acestei competiții.

Internațional albanez Kamer Qaka a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre Fostul jucător al oltenilor a declarat că „Știința” va avea un meci dificil împotriva formației din Albania.

Ce mai faci, Kamer?

– Sunt bine, acum joc în Ungaria. Mai devreme am venit de la antrenamente, am avut două astăzi.

Mai urmărești meciurile din Liga 1?

– Uneori mă mai uit la fotbalul din România. Să fiu sincer, mă uit la toate echipele, nu doar la cele pentru care am evoluat. Mă uit la partidele celor de la CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

Ai și o echipă favorită din România?

– Echipa mea favorită din România este Poli Iași, chiar dacă este în Liga 2. Rămâne echipa mea preferată chiar dacă joacă în liga a 5-a.

Posibile adversare din Albania pentru FCSB și Universitatea Craiova….

– Știu că Universitatea Craiova va înfrunta o echipă din Albania în Conference League. FCSB ar putea să joace împotriva unei echipe albaneze, Partizani. Vllaznia este o echipă bună, dar cred că Universitatea Craiova este favorită să câștige. Craiova are jucători mult mai valoroși și este o echipă cu un nume mai mare decât ei. Nu va fi însă foarte ușor pentru Universitatea Craiova, fotbalul poate să fie imprevizibil.

Ce diferențe sunt între fotbalul din Albania și cel din România?

– Între echipele mari din Albania și România există diferențe. Albania a început acum să construiască stadioane moderne și să investească în infrastructura. După părerea mea, condițiile sunt aproape la fel, dar fanii sunt mai numeroși în România. Există condiții foarte bune la cele mai mari cluburi din România. Echipe precum Universitatea Craiova și FCSB îți pun la dispoziție toate condițiile necesare.

Ai rămas cu amintiri plăcute din perioda în care ai evoluat în România?

– Am amintiri plăcute la toate cluburile pentru care am evoluat. Am apreciat timpul petrecut la FCSB, chiar dacă nu am petrecut mult timp acolo. Mi-a făcut plăcere să joc și pentru Universitatea Craiova. Sunt fericit că am putut să evoluez la aceste cluburi. Nu am amintiri neplăcute din perioada în care am jucat în România.

Kamer Qaka: „Ei vor juca fără presiune, pentru că nu au nimic de pierdut”

Vllaznia poate să îi creeze probleme Universității Craiova?

– Cei de la au doi-trei jucători foarte buni, care pot să creeze probleme dacă Universitatea Craiova le oferă destul spațiu. Ei vor încerca să joace bine cu Universitatea Craiova. Ca fiecare echipă din Albania, Vllaznia va încerca să aibă o posesie mai mare în timpul meciului. Nu vor juca cu mingi lungi. Cum am spus și înainte, cred că Universitatea Craiova va câștiga acest meci.

Cine sunt cei mai buni fotbaliști de la Vllaznia?

– Este dificil să spun cine sunt jucătorii, care pot impune probleme Universității Craiova. Mă cunosc cu mai mulți jucători de acolo și dacă aș spune doar trei, restul se vor supăra pe mine.

Va fi un meci greu pentru Craiova?

– Vllaznia va juca fără presiune, pentru că nu are nimic de pierdut. Ei vor încerca să joace în speranța ca Universitatea Craiova se va speria și se va retrage în apărare. Albanezii vor încerca să joace fotbal, pentru că nu au nimic de pierdut.

Vllaznia a obținut calificarea în turul secund al Conference League, după triumful din Cupa Albaniei. Chiar în fața echipei care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în sezonul trecut, KF Laci….

– Vllaznia este de aproape aceiași valoarea cu KF Laci. Știu că Universitatea Craiova a fost eliminată de KF Laci în sezonul trecut. Vllaznia este o echipă de o valoare apropiată lor.

Albanezii au fani numeroși? Se pot compara cu cei ai Universității Craiova?

– Universitatea Craiova are o audiență mai puternică. Când Craiova va juca în Albania vor veni mulți fani să vadă meciul, sunt sigur de asta.

Ce mesaj ai pentru foștii tăi colegi de la Universitatea Craiova?

– Le urez multă baftă, foștilor mei colegi de la Universitatea Craiova, sper să joace bine. Sunt împărțit între cele două echipe, dar am jucat la Craiova și sper să se califice.