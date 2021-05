Albert de la Survivor România, apel disperat către public: „Am nevoie de susținere”

Albert Oprea de la Survivor România a făcut un apel disperat către public, după ce a fost nominalizat pentru eliminare în cadrul celui de-al doilea Consiliu. Sunt șanse ca Războinicii să piardă încă un membru, dar și Faimoșii, care au pierdut primul joc de imunitate.

Deși nu este la prima nominalizare, Albert a făcut un apel la telespectatori și i-a rugat să-l susțină, pentru că nici el nu-și dorește să iasă din competiție, după mai bine de patru luni petrecute în Republica Dominicană.

Membrilor echipei albastre le-a fost foarte greu să facă nominalizări, pentru că nu mai vor să piardă încă un coechipier. Din acest motiv, Războinicii s-au gândit la o strategie, însă au ajuns să voteze cum au simțit.

Albert Oprea este concurentul propus pentru eliminare din echipa Războinicilor. În trecut, tânărul a reușit să se salveze, fiind favoritul publicului de opt ori consecutiv. Săptămâna trecută, Maria a fost pe primul loc, urmată de Albert și Andrei.

Cu toate că sunt șanse mari să fie printre favoriții publicului, Albert este îngrijorat că ar putea părăsi Survivor România și are nevoie de ajutor de la public.

„Nu mai am emoții. Am fost nominalizat de foarte multe ori, e ok, mergem mai departe. Mă adresez publicului să mă voteze, pentru că am mare nevoie de acum încolo. Suntem din ce în ce mai puțini și ne apropiem de finalul emisiunii și se poate întâmpla orice.

Am nevoie de suținerea voastră, eu merg mai departe, ce o fi o fi. Publicul decide, iar dacă rămân, merg mai departe, dacă nu, înseamnă că așa a fost să fie. Cu Dumnezeu înainte, eu sunt încrezător”, a declarat Albert în cel de-al doilea Consiliu de nominalizare.

În urmă cu câteva săptămâni, Albert îi ruga pe cei de acasă să nu-l mai voteze, pentru că nu merită să iasă favorit. La momentul respectiv, Războinicul avea numeroase conflicte cu Sorin și Starlin, care îl criticau din cauza performanțelor sportive.

Din echipa Faimoșilor, Irina Ceban (Irisha) este concurenta nominalizată pentru eliminare. Rămâne de văzut care dintre cele două echipe își va lua rămas-bun de la un membru.

