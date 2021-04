Albert de la Survivor România, desființat. Ce s-a aflat despre preferatul publicului

Albert de la Survivor România a fost desființat de Maria, concurenta eliminată în urmă cu mai bine de o săptămână din Echipa Războinicilor.

Bruneta a spus că preferatul publicului joacă foarte bine cartea victimizării în competiție și nu e ceea ce pare. Fosta concurentă a dat câteva exemple în acest sens punându-l într-o lumină cu totul nouă.

Maria Hîngu a declarat că Albert le povestea tuturor ce mare afacerist e, doar că fiecare afla de la el o altă variantă despre ocupația lui, iar asta a făcut-o pe războinică să nu aibă încredere în el.

Albert de la Survivor România, desființat de Maria

Maria a spus că a ajuns să nu îl mai suporte deloc, chiar și atunci când o întreba un banal „Ce mai faci?”.

„Când ai o persoană lângă tine pe care n-o suporți, când spune orice te enervează orice. Eu am reacționat urât la Albert când m-a întrebat ce fac. Nu mai suportam gesturile mici de la el.

La începutul competiției, când toți ne formam ca echipă, ca familie, cum ne spuneam, l-am văzut, mi-e destul de ușor să mă duc lângă un om cu care mă simt ok. Nu era drept de la cap la coadă.

Hai, ca să fiu directă. Albert venea la mine și-mi spunea că el e antreprenor. Îmi zicea despre afaceri sau așa. Îmi spune mie povestea și apoi s-a dus la Roxana și spunea altă poveste, că avea zeci de mii de euro, sute de mii de euro”, a declarat Maria despre Albert de la Survivor România în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube.

De ce s-a apropiat Mellina de preferatul publicului: „E alegerea ei”

Fosta concurentă a vorbit și despre apropierea dintre Albert și Mellina și susține că aceasta este acum în relații amicale cu el pentru că are o nouă cădere emoțională.

„Cât am fost eu acolo nu am văzut niciun fel de gest al Mellinei ducându-se către Albert. Am văzut doar gestul din timpul consiliului, când l-a felicitat că a ieșit pe primul loc. Ea s-a îndepărtat de toată lumea, iar acum dacă se duce spre Albert e alegerea ei”, a completat Maria.

Fosta concurentă a spus că îi va susține de acasă pe Sorin și Starlin, iar despre ceilalți concurenți nu a avut cuvinte tocmai laudative. Despre Andrei și Marius a spus că nu sunt deschiși, fiind firi mai introvertite, iar Sindy reușește să demoralizeze echipa în anumite trasee pentru că este negativistă, dându-se bătută înainte de a aduce un punct.