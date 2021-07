Albert Oprea de la Survivor le-a promis fanilor că le va spune de unde a pornit tot conflictul dintre el, Sorin Pușcași și Starlin. Deocamdată Războinicul a păstrat tăcerea și nu a dorit să discute despre acest subiect.

Albert le-a mai făcut o dezvăluire fanilor. De când a revenit din Republica Dominicană are unele probleme.

Albert Oprea, anunț după Survivor România despre conflictul cu Sorin și Starlin: “O să aflați tot”

situația. Acesta a fost întrebat de fanii săi în repetate rânduri de unde a pornit tot scandalul cu Sorin Pușcași și Starlin, dar Războinicul nu a vrut să spună nimic. Acuma decis să nu mai ascundă niciun amănunt.

“Am petrecut toată noaptea și tot primesc o grămadă de întrebări legate de Sorin, Starlin, mai mulți concurenți din emisiunea.

Nu am cum să vă uit, dar cum am ajuns acasă am simțit nevoia să mă odihnesc.

Să mă văd cu prietenii, familia. Am primit mesaje de la oameni care m-au apreciat, m-au susținut. Și eu simt nevoia să refulez, să spun ce am pe interior. Cât mai curând o să aflați tot despre treaba asta”, a spus Albert într-un filmuleț pe care l-a postat.

La momentul în care a început tot scandalul erau nemulțumiți pentru că Albert era preferatul publicului de săptămâni bune.

Aceștia i-au spus că nu merita să fie votat de cei de acasă, pentru că nu adusese puncte în ultima perioadă. În plus lui Albert i s-a reproșat că nu e foarte bun nici la probele sportive.

Cu ce probleme se confruntă Albert de când a ajuns în România

Fostul concurent de la Survivor are probleme cu somnul de când a revenit din Republica Dominicană. Acesta spune că deocamdată nu s-a acomodat cu fusul orar.

Și dacă tot are destul timp la dispoziție s-a apucat să fac sport. A fosta și o fotografie făcută în miez de noapte

“Nu pot să stau fără să fac sport… Mai ales când încă sunt pe alt fus orar și nu am somn”, a declarat Albert Oprea, într-un filmuleț postat pe Instastory.