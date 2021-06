În Războinicii au pierdut jocul pentru imunitate și au fost nevoiți să nominalizeze un concurent pentru a părăsi competiția. Cel vizat a fost Albert.

Tânărul nu s-a declarat surprins de alegerea colegilor săi. El a recunoscut că merita acest lucru, dar a declarat că își dorește foarte mult să continuie în concurs.

Albert Oprea, în pericol de a fi eliminat de la Survivor România. Reacția Războinicului

Recent, Albert Oprea a suferit o accidentare. El nu a primit acordul medicilor pentru a intra în competiție vineri seara.

După ce echipa albastră a pierdut jocul pentru imunitate, cel votat pentru a pleca acasă a fost Albert. Tânărul a explicat că acest lucru era normal.

„Mă așteptam, eu am spus că îmi place dreptatea, că sunt cu dreptatea și dreptatea e că eu meritam cu adevărat să fiu nominalizat. Nu am putut să-i ajut deloc pe colegii mei, nu am intrat deloc în ultimele zile și nu ar fi fost drept”, a declarat acesta.

El a mai precizat și că nu ar fi fost corect ca altcineva să fie nominalizat: „m-am pus în locul lor și nu ar fi fost drept unul dintre ei pentru că așa e cel mai bine.”

„Și din punct de vedere sportiv așa e cel mai corect, chiar dacă în ultima perioadă am adus puncte, dar să fim sinceri, ei sunt poate chiar un pic mai buni decât mine,” a mai explicat Războinicul.

Albert Oprea, încrezător în șansele sale

Totuși, Războinicul își dorește să continuie în competiție. El a precizat că voturile colegilor și accidentarea suferită nu-l vor opri din drum.

„Asta nu mă împiedică, nici măcar această nominalizare sau accidentarea mea nu mă face să renunț. Îmi doresc foarte mult să merg mai departe și știu că așa va fi. Așteptăm următorul joc de imunitate ca să mă pot duela cu un Faimos,” a declarat acesta.

Războinicii au mai rămas doar patru. Aceștia au pierdut la limită jocul pentru imunitate, după o luptă crâncenă.

Faimoșii au condus cu 8-4. Andrei Dascălu a fost cel care a reușit să egaleze la 9 pentru . La proba de ștafetă le-a lipsit doar o secundă ca să-și adjudece totemul de imunitate.