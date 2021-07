Albert Oprea nu mai arată cum îl știai la Survivor România! Războinicul e de nerecunoscut fără barbă!

Albert Oprea, războinicul eliminat duminica trecută de la Survivor România nu mai arată așa cum îl știai.

Ex-concurentul din echipa albastră s-a afișat cu noul său look într-o emisiune de televiziune, acolo unde a vorbit, printre altele, despre parcursul său în show-ul din Dominicană.

Albert și-a dat barba jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată! Fostul concurent nu a mai suportat barba care îi crescuse destul de mare pe parcursul celor 7 luni pe care le-a petrecut în concurs.

Albert Oprea de la Survivor România și-a dat barba jos

A spus că se va acomoda greu cu noul său look, dar a fost nevoie să facă o reîmprospătare a feței sale.

Oprea încă nu a ajuns în România deoarece va fi prezent și el în finala competiției, ca spectator.

Albert a spus recent că nu susține pe nimeni în mod special. Își dorește să câștige cel mai bun și lasă totul la latitudinea fanilor săi.

Fanii lui, însă, au început deja să își exprime preferințele pentru marea finală. Pe grupurile dedicate emisiunii, cei care l-au susținut până acum pe Albert au scris că îl vor vota pe Zannidache în marea finală care va fi transmisă sâmbătă, pe 10 iulie.

Teo Trandafir l-a întrebat la un moment dat pe Albert ce ar face dacă ar intra acum la Survivor știind tot ce presupune acest concurs.

Războinicul a spus că unele lucruri le-ar face diferit. În primul rând, ar pune mai puțin la suflet conflictele, cele din cauza cărora nu se putea concentra deloc pe traseele sportive.

A făcut pace cu Sindy și a spus că ar schimba câteva lucruri dacă ar participa din nou în concurs

„Din punct de vedere social, nu știu ce aș putea să schimb. Am făcut exact ceea ce am simțit. Din punct de vedere sportiv aș schimba mult. Deși nu sunt sportiv, nu am găsit scuză…

Aveam mari emoții. Mă gândeam cum se vede acasă. Spre finalul emisiunii, când am fost mai detașat, mi-am dat seama cât de bine mi-a venit.

Am lăsat certurile din cap și problemele care îmi afectau randamentul sportiv. Am avut o perioadă destul de lungă în care nu mai aduceam puncte. Am realizat apoi”, a mărturisit Albert Oprea la

Acesta a clarificat în direct și conflictul pe care l-a avut cu . Blondina i-a spus că nu are nimic împotriva lui și că îl consideră prieten, cu toate că în emisiune l-a făcut cu ou și cu oțet.