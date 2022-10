Albert Oprea și Simona Hapciuc de la Survivor România au avut o relație: ”A fost o nebunie frumoasă”

Albert Oprea, fost concurent la Survivor România 2021, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Simona Hapciuc. Tânărul recunoaște că între ei au fost sentimente.

Albert Oprea și Simona Hapciuc au fost împreună. Cât a durat relația dintre ei

Albert Oprea a mărturisit că a stat împreună cu Simona Hapciuc doar o lună, însă, deși intervalul a fost unul scurt, el ”a ținut mult la ea”. Fostul concurent al competiției din Dominicană consideră că a avut parte de ”o nebunie frumoasă”.

”De Simona nu mai știu nimic. Am jucat-o la început, că suntem, că nu suntem, dar a fost ceva între noi, dacă zic că nu, aș minți. Am ținut mult la ea.

A fost o nebunie frumoasă. Când te vizitezi, deja lucrurile sunt serioase. Am fost cu Simona Hapciuc. Am fost cam o lună, nu am fost mult. Am făcut joculețe, dar a fost ceva între noi.

A fost una dintre primele persoane pe care am sunat-o după venirea din Republica Dominicană. Primul a fost Alin, apoi părinții, apoi verișorii, iar Simona a fost a patra persoană”, a spus Albert Oprea într-o emisiune online, potrivit

Idila dintre Albert Oprea și Simona Hapciuc a început chiar din Dominicană

În aceeși emisiune, și aceasta la rândul ei. Totul s-a concretizat în afara show-ului.

Albert Oprea și Simona Hapciuc au fost concurenți la Survivor România, ediția din 2021. Cei doi au fost în tabere adverse: Simona în echipa ”Faimoșilor”, iar Albert în cea a ”Războinicilor”.

Odată ajunși în România, după terminarea emisiunii, ei mulți crezând că la mijloc este vorba despre o relație falsă.

Și Simona Hapciuc a avut un punct de vedere asupra idilei sale cu Albert Oprea.

”Între mine și Albert este o foarte frumoasă relație de prietenie, care se bazează pe respect și apreciere și tocmai acest respect pe care îl avem unul pentru celalalt nu ne permite să depășim anumite limite.

Dacă ne iubim? Da, ne iubim ca și prieteni, petrecem timp împreună și discutăm despre planurile de viitor ale fiecăruia, dar suntem amândoi conștienți de frumusețea relației dintre noi așa cum este acum, și nu am îndrăzni să o stricam doar de dragul de a încerca o relație amoroasă”, declara Simona Hapciuc pentru