Albert Oprea și Simona Hapciuc s-au împăcat? Ce relație au foștii concurenți de la Survivor România

Fostul Războinic din Republica Dominicană a dat cărțile pe față și a vorbit despre fosta sa colegă. Tânărul susține că în prezent lucrurile sunt mult mai bune între ei, după ce în trecut i-a greșit frumoasei blondine.

Albert Oprea a precizat și care este natura relației pe care o are cu Simona Hapciuc, dar și cum a reușit să o împace. a greșit mult față de vedeta de la Antena Stars, spune chiar el.

Albert Oprea, adevărul despre relația cu Simona Hapciuc de la Survivor România

„De prietenie (n.r. relația pe care o au în prezent). Pentru că am fost acum, în ultima perioadă, certați. S-a supărat pe mine pentru treaba aia, de atunci, pentru că nu am ajuns când i-am promis undeva, nu am mai putut să ajung.

S-a supărat pe bună dreptate. Mi-am cerut scuze. Am vrut să mă revanșez, dar nu prea mi-a dat ocazia. Nu am mai vorbit o perioadă și după am simțit nevoia să îi scriu.

I-am scris ce mai face, cum se mai simte. Am simțit că am greșit rău față de ea. În ultima perioadă i-am scris, recent. Trebuia să ne vedem chiar astăzi.

Sincer să fiu, chiar am avut o discuție și cu cineva apropiat și chiar m-a întrebat ce mai face. I-am zis că nu mai vorbește și cumva m-a răscolit și acea persoană.

«Băi, împacă-te cu ea, fata te-a susținut, a ținut la tine foarte mult, a fost lângă tine, ceea ce nu e de ici, de colo». Tocmai d-aia am zis să îi scriu, să mai insist.

Până la urmă a înțeles. I-am zis să ne vedem la un ceai, ceva, că mi-e dor să o văd”, a mărturisit Albert Oprea despre împăcarea cu Simona Hapciuc de la Survivor România pentru .

Albert Oprea și Simona Hapciuc, colegi în aceeași emisiune TV

Cei doi au fost rivali în competiția sportivă de la Kanal D, însă s-au apropiat extrem de mult după marea finală, care a fost câștigată de Zanni.

În momentul de față fostul concurent de la Survivor România este fericit că i-a mai acordat o șansă și că i-a trecut supărarea.