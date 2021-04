Albert, pus într-o situație incomodă la Survivor România. Ce i-a făcut Maria: „Nu aveam cum să bag mâna”

Tensiunea atinge cote maxime la Survivor România 2021. Și nu ne referim doar la traseu. Nici n-a ajuns bine în Dominicană, că Maria Chițu a și „reușit” să-l scoată din pepeni pe unul dintre cei mai liniștiți membri ai echipei.

De la ce a pornit totul? Ei bine, se pare că blondina preferă să se bucure de soarele din Dominicană, în timp ce lucrurile personale, în frunte cu lenjeria intimă, sunt împrăștiate peste tot prin tabără.

Deși i-a atras atenția în nenumărate rânduri, toate eforturile lui Albert s-au dovedit a fi în zadar. Nici măcar Vera, care a recurs la un limbaj extrem de dur, nu a putut-o convinge să-și revizuiască atitudinea.

Scandal monstru la Survivor România. Albert, scos din minți de Maria

„Nu am vrut să-i mut lucrurile, pentru că avea chiloți, sutien, lucruri personale. Nu aveam cum să-i bag mâna în lucruri și de-asta am rugat-o să vină să le ia”, s-a destăinuit Războinicul.

Ulterior, Vera Miron a încercat la rândul ei să o convingă, dar fără succes. Ce a urmat? Un schimb de replici cum nu ne e dat să vedem prea curând, mai ales în echipa albastră. Îl redăm mai jos:

Vera Miron: Măi, femeie, voiam să ștergem pe jos, să mutăm paturile.

Maria Chițu: Măi, femeie, nu vorbi așa cu mine că nu ești șefa mea!

Vera Miron: Tu, fată, vrem să ștergem pe jos, nu-ți poate lua Albert lucrurile.

Maria Chițu: Ia-mi, frate, ghiozdanul, că nu am chef să-l mut când vrei tu.

Vera Miron: Tu, nebuno, eu am vrut să-ți fac curat!

Maria Chițu: Ai un limbaj…

Vera Miron: O iau la bătaie, dacă mai face așa, o bat. O iau la bătaie, nu se poate așa ceva, eu am vrut să doarmă bine și ea. Jur că o bat!

Maria, acuzații grave la adresa colegei de echipă: „ E răutăcioasă și vorbește foarte urât”

Ulterior, Maria nu a ezitat să-și acuze colega de echipă că încearcă să se impună printr-un limbaj total nepotrivit, chiar și pentru condițiile vitrege din Republica Dominicană.

„Am vrut să mă relaxez când Vera s-a plictisit și a vrut să facă curat. Și eu am făcut acum două zile și nu am chemat pe nimeni.

M-a deranjat tonul ei, atitudinea ei, era foarte autoritară, foarte șefă. E răutăcioasă. Și vorbește foarte urât. Insultă și eu chiar nu i-am făcut nimic”, a răbufnit tânăra Războinică.