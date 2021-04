Albert Oprea a făcut apel la telespectatorii show-ului „Survivor România” și a cerut publicului să nu-l mai voteze, din moment ce nu a mai adus foarte multe puncte în ultimele săptămâni. Războinicul consideră că nu merită să fie favorit până nu se redresează din punct de vedere sportiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul a avut o discuție cu coechipierii lui și a încercat să aplaneze conflictul care durează de ceva timp, mai ales după ce a fost acuzat în ultimul Consiliu de eliminare, atunci când Vera Miron a părăsit competiția.

De asemenea, Albert este cel nominalizat pentru eliminare în acest Consiliu, dar șansele ca acesta să plece sunt destul de mici, din moment ce a fost pe primul loc în preferințele publicului timp de șapte săptămâni la rând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Albert, rugăminte fără precedent la Survivor România: „Rog publicul să nu mă mai voteze”

Albert Oprea li s-a adresat celor care îl suțin în reality show-ul de la Kanal D și le-a cerut să nu-l mai voteze, pentru că nu merită titlul de favorit al publicului, cel puțin pentru moment. Războinicul a fost pus la zid de colegii lui din echipa albastră și mai ales de Sorin, care i-a adus numeroase reproșuri în ultimele zile.

„Eu am venit în față și am avut o discuție înainte de meci în ultima vreme am avut multe certuri, reproșuri, vibe-ul prost în echipa. Mi-am dat seama că eu sunt principalul vinovat mai ales din punct de vedere sportiv. Mi-am cerut scuze fiecăruia în parte dacă am greșit cu ceva”, a declarat Albert în cadrul primului Consiliu de nominalizare al săptămânii.

ADVERTISEMENT

Acesta consideră că echipa lui a pierdut multe jocuri din cauza performanțelor lui slabe și a cerut publicului să aleagă un alt favorit, pentru că el trebuie să-și revină și să dea tot ce e mai bun pe trasee.

„În ultimele săptămâni am fost cel mai slab din punct de vedere sportiv. Nu am adus puncte, dar totuși am ieșit favoritul publicului ceea ce mi-a dat responsabilitatea să votez pe altcineva. Nu e corect că în momentul de față să fiu favoritul publicului. Mulțumesc publicului care m-a votat, să nu se înțeleagă greșit. Eu am venit aici să fiu cel mai bun, să ajut echipa. Deocamdată eu nu ajut echipa

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am ajuns în punctul în care o trag în jos și rog publicul să nu mă mai voteze. Nu mi-aș dori să plec acasă. Mă simt motivat să am revenirea asta, mi-am dorit să aduc puncte astăzi, dar nu am făcut-o. Nu mai aduc puncte de o perioada de timp. Am venit aici să fiu un Războinic să-I batem pe Faimoși. La ora actuală am ajuns să fiu cel mai slab sportiv și nu merit să fiu favoritul publicului.

Rog publicul să nu mă mai voteze deocamdată pentru că nu merit să fiu favoritul publicului, să votez pe cineva din echipa să plece care e mai bun. Nu sunt căzut psihic, e pur și simplu adevărul. Nu mai dau randament și nu mai vreau să fiu favoritul publicului pentru că simt că nu mai merit”, a continuat Albert.

ADVERTISEMENT