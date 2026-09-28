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La o săptămână distanță după ce Parma a obținut prima victorie în Serie A în acest sezon, conducerea clubului a decis schimbarea antrenorului. Alegerea ”cruciaților” este un fost campion mondial care s-a aflat și în atenția celor de la FCSB.

Parma și-a găsit antrenor

Patronul Parmei, americanul Kyle Krause, a ajuns la o înțelegere cu Alberto Gilardino (44 de ani), iar acesta urmează să fie prezentat oficial ca noul antrenor al Parmei. Fostul atacant, care a câștigat titlul mondial cu Italia în 2006, a fost colegul lui Adrian Mutu în sezonul 2002-2003 la Parma și apoi în 2010-2011 la Fiorentina.

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Înainte de numire, Gilardino va trebui să-și rezolve probleme contractuale cu Pisa. Conform , deși a fost dat afară încă de la 1 februarie, tehnicianul este încă sub contract cu formația retrogradată în Serie B.

Fostul mare atacant revine pe stadionul Ennio Tardini după mai bine de 25 de ani. Gilardino a evoluat pentru Parma în perioada 2002-2005 și a fost vândut la AC Milan pentru 25 de milioane de euro.

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Duel la debut cu Cristi Chivu

Alberto Gilardino îl va înlocui la Parma pe spaniolul Carlos Cuesta, cel care a preluat echipa înaintea sezonului precedent, după ce Cristi Chivu a salvat-o de la retrogradare și apoi a plecat la Inter Milano.

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În ciuda faptului că parmegianii au obținut prima victorie din acest sezon în , conducerea clubului a decis să se despartă de tânărul tehnician spaniol din cauza divergențelor privind viitorul clubului.

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Interesant este faptul că Gilardino va debuta pe banca Parmei chiar împotriva Interului lui Cristi Chivu. Partida din etapa a 6-a a campionatului Italiei va avea loc la Milano, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00.

S-a zvonit că îl vrea FCSB

În primăvara acestui an, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au plecat de la FCSB, s-a zvonit că ”roș-albaștrii” l-ar vrea pe Alberto Gilardino. Însă, Mihai Stoica a precizat la emisiunea ”MM la FANATIK” că , cum nu nu există contact nici pentru Fabio Liverani sau Andrea Pirlo.

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”De Liverani și de Gilaridino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani. Nici Pirlo! Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United, în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. Dubai United este o echipă care face parte dintr-un consorțiu, dintr-un holding, cu Pafos, cu Riga, sunt echipele unui miliardar rus”, a declarat oficialul FCSB.