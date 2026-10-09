Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu exclusiv

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Spaniolul Alberto Soro este unul dintre jucătorii cei mai în formă ai lui Dinamo în acest început de sezon, cu goluri și pase de gol. După 2-0 la Sepsi, cu al doilea , formația lui Nuno Campos a ajuns la 26 de puncte și este lider detașat în SuperLiga. Mijlocașul de 27 de ani, cumpărat la 20 de ani de gigantul Real Madrid, a discutat cu FANATIK, în cantonamentul de la Săftica. Am vorbit despre el, despre Dinamo, despre fotbalul spaniol, despre viață, carieră, despre România. Faceți o pauză de câteva minute și ascultați confesiunea și sfaturile unui jucător care nu ia ochii la prima vedere, dar vine din țara și fotbalul care dă campioana europeană și mondială la zi! Toți avem numai de învățat de la el!

Confesiunea lui Alberto Soro, unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Dinamo

Alberto, care sunt primele tale amintiri despre fotbal?

– Sunt din copilărie, din oraşul meu, în piață, unde jucam fotbal cu prietenii mei. Și la școală, în pauze, eram toată ziua cu mingea la picior.

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Cum ai ajuns să joci fotbal organizat?

– Am început de mic, la 6 ani, în oraşul meu. Am jucat acolo până la vârsta de 10 ani, după care am ajuns la Zaragoza. Acolo am petrecut 11 ani, până când am devenit fotbalist profesionist.

Cât de importantă pentru tine a fost perioada de la Zaragoza?

– A fost cea mai importantă etapă din cariera mea. Pentru că am început de foarte mic, am trecut prin toate grupele de juniori până am ajuns la prima echipă. Acolo am evoluat inclusiv în liga a doua din Spania.

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Ce ai simțit când ai semnat cu Real Madrid în 2019?

– Am fost foarte fericit, atât eu, cât și familia mea. A fost un motiv de mare mândrie, pentru că însemna că făceam lucrurile bine. Era încă un pas înainte în cariera mea, care îmi dădea încredere să merg mai departe.

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Cum este să fii în vestiarul lui Real Madrid cu acei jucători uriași?

– Nu am apucat să fiu alături de ei. Am semnat doar contractul, după care am fost împrumutat. Nu am ajuns nici măcar să mă antrenez cu echipa, însă simplul fapt că am fost acolo, în baza de pregătire a lui Real Madrid, a fost o experiență incredibilă.

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Este o mare dezamăgire faptul că nu ai apucat să joci pentru Real?

– Nu, nici pe departe. Știam care erau șansele mele acolo, era foarte dificil să joc și am luat cea mai bună decizie pentru mine, pentru a-mi continua cariera.

4 goluri și 2 pase de gol are Alberto Soro în acest sezon la Dinamo. Ultima sa reușită a venit în minutul 36 al meciului Sepsi – Dinamo 0-2

Alberto Soro și secretele fotbalului spaniol

Ai jucat peste 30 de meciuri în La Liga. Cum e să fii la acel nivel?

– Nivelul era foarte, foarte ridicat din toate punctele de vedere, iar interesul din jurul competiției este uriaș. Fiecare meci e foarte greu de câștigat. Jucai împotriva celor mai buni jucători din lume și nu era deloc ușor, dar sunt mândru de echipele la care am jucat și de faptul că am reușit să ajung acolo.

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Ce are special fotbalul spaniol?

– Este o întrebare foarte simplă pentru mine, pentru că sunt spaniol. Încă de mici suntem învățați un anumit mod de a înțelege și de a vedea fotbalul, care, pentru mine, este cel mai bun. Apoi, pe măsură ce crești și ajungi la un anumit nivel, poți pune în practică tot ceea ce ai învățat. Simți că ești pe drumul cel bun și că toți anii peste care ai trecut au avut un rost, pentru că te-au ajutat să înveți foarte multe lucruri.

32 de partide în LaLiga are Alberto Soro în CV, toate în tricoul Granadei, marcând o dată

Contre cu colegii de la Dinamo în timpul Campionatului Mondial

Cum te simți ca fotbalist spaniol când Spania e campioană europeană și mondială?

– Am fost foarte fericit. Am avut deja o perioadă de aur în urmă cu vreo 15 ani, iar acum parcă o retrăim din nou. Până la urmă, este meritul muncii depuse de foarte mulți oameni – cluburile, federația și toți cei implicați în fotbalul din Spania. Este o bucurie enormă și o confirmare a valorii lor. Iar pentru noi, cei care lucrăm în afara Spaniei, înseamnă că suntem din nou în centrul atenției, ca reprezentanți ai celei mai bune echipe din lume.

Cum ai trăit Mondialul? Cum a fost finala?

– Am trăit meciul cu foarte multe emoții. S-a nimerit chiar să jucăm cu Petrolul în prima etapă. Am ajuns aici (n.r. – baza de la Săftica), iar la pauza meciului am plecat imediat acasă ca să vedem finalul.

Ce ţi-au spus colegii tăi despre parcursul Spaniei la Mondial?

– În cantonamentul de pregătire începuse deja Campionatul Mondial și urmăream împreună toate meciurile. Mereu existau tachinări și îmi spuneau că Spania nu o să câștige, dar până la urmă uite ce s-a întâmplat.

Într-adevăr, am doar două selecții pentru naționala U18 a Spaniei. La nivelul acelor reprezentative din Spania sunt foarte, foarte mulți jucători de mare valoare. Asta arată cât de mare este concurența, iar simplul fapt că am îmbrăcat tricoul naționalei Spaniei este ceva de care mă simt foarte mândru” – Alberto Soro

Trei colegi de la Dinamo care ar putea face față în La Liga: Cîrjan, Musi, Stoinov!

Ce trebuie să învețe colegii tăi de la Dinamo din fotbalul spaniol?

– Jucătorii români au foarte multă calitate și dorința de a face lucrurile bine. Cred că le mai lipsește doar acel ultim pas în privința mentalității: să fie mai puternici, să continue să muncească și atunci când lucrurile merg prost. Și, important, să nu se relaxeze niciodată!

Spune-mi ce jucător de la Dinamo ar putea face față în La Liga.

– Cred că sunt câțiva. După stilul de joc, Cîrjan, Musi și Nikita (n.r. – Stoinov). Dar cred că este foarte dificil să joci la acel nivel, pentru că cerințele sunt maxime. Ei sunt încă foarte tineri pentru a face acest pas. Să continue să învețe și să se exprime pe teren, iar asta îi va ajuta să facă pași importanți în carieră.

Povestește-ne cum ai ajuns la Dinamo.

– Îmi amintesc că eram acasă, fără echipă în acel moment. Clubul și fostul antrenor au luat legătura cu mine. M-am gândit o săptămână sau două şi până la urmă am hotărât să vin aici.

Cum a fost începutul în România și de ce nu te-ai adaptat?

– Primele mele luni au fost dificile, chiar foarte dificile, pentru că era pentru prima dată când plecam din Peninsula Iberică. Limba română era foarte greu de învățat, iar engleza mea nu era nici ea perfectă. Am ajuns într-o realitate complet diferită de cea cu care eram obișnuit, atât pe teren, cât și în afara lui, și mi-a fost greu să mă adaptez. În plus, veneam după trei luni în care nu jucasem, iar dintr-odată am început să evoluez în meciuri, fără să fiu la nivelul fizic optim. Dar, până la urmă, privesc totul ca pe o parte a procesului și ca pe o experiență care m-a ajutat să cresc foarte mult, atât ca fotbalist, cât și ca om. Am învățat să îndur momentele grele, să trec peste dificultăți, să fiu rezilient și să revin mai puternic.

Dezamăgirea lui Soro după venirea la Dinamo: „Nu primeam minutele pe care credeam că le merit”

Cum ai primit tu decizia ca Dinamo să te împrumute 6 luni în Portugalia, la Chaves?

– A fost o decizie simplă, pentru că îmi doream să joc. Nu primeam minutele pe care credeam că le merit, iar împreună am decis că cel mai bine era să plec împrumut, pentru a mă simți din nou fotbalist.

La Chaves ai jucat cu Vozinha. Ce părere ți-a făcut?

– Ca portar, transmite multă siguranță. Am avut o relație foarte bună cu el. Era mereu fericit și recunoscător, iar aceasta este încă o experiență frumoasă pe care o păstrez din cariera mea.

Este adevărat că la revenirea de la Chaves s-a pus problema să reziliezi cu Dinamo?

– Da, e adevărat că puteam rezilia, însă ei nu au pus niciodată problema în acest fel. Eu aveam un contract pe care voiam să îl respect și eram hotărât să lupt pentru a rămâne aici. M-am pregătit în continuare și am încercat să dau tot ce aveam mai bun, iar până la urmă s-a dovedit că decizia de a rămâne aici a fost cea corectă.

Ce relație aveai cu Zeljko Kopic, antrenorul care a insistat pentru transferul tău?

– Bună, din punctul de vedere al relației dintre antrenor și jucător. Eu îmi vedeam de treaba mea, mă antrenam și încercam să dau tot ce aveam mai bun. Până la urmă, poți să te pregătești foarte bine și să te simți în formă, dar dacă joci sau nu, asta nu depinde de tine. Eu eram împăcat cu felul în care mă antrenam zi de zi și cu nivelul la care mă simțeam. În cele din urmă, era o decizie care nu îmi aparținea, așa că nu aveam ce să fac.

Momentul decisiv care i-a schimbat parcursul la Dinamo

Cât de important a fost pentru tine acel gol cu CFR Cluj?

– Da, cred că acela a fost momentul care mi-a schimbat parcursul aici. Am trecut de la a juca foarte puțin la a-mi câștiga un loc în primul 11. Mai mult decât atât, acel gol a însemnat o eliberare după tot ceea ce suferisem în anul precedent. A fost confirmarea faptului că toate sacrificiile, suferința și munca depusă au meritat și, până la urmă, mi-au oferit un moment de glorie, ca să spun așa.

Ai decis să lupți și acum ești titular incontestabil la Dinamo. Ce s-a schimbat?

– Sincer, nu s-a schimbat nimic. Nici felul meu de a fi, nici modul în care muncesc. Pur și simplu, cred că în cariera mea trebuia să trec printr-o perioadă dificilă pentru a reveni apoi la momente mai bune și pentru a aprecia și mai mult perioadele în care lucrurile merg bine.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Alberto Soro pe Transfermarkt

Înțepături pentru Zeljko Kopic: „Acum avem o idee foarte clară de joc”

Cum este portughezul Nuno Campos?

– Știm foarte bine ce își dorește de la noi. Este un antrenor apropiat de jucători, iar deocamdată ne simțim foarte bine alături de el și suntem mulțumiți de felul în care merg lucrurile.

Ce s-a schimbat la Dinamo față de sezonul anterior?

– Antrenorul ne transmite foarte bine ce așteaptă de la noi, iar de aici încercăm să construim o identitate de joc. Evident, acest lucru necesită timp. Lucrăm împreună de doar două luni, însă cred că este ceva pozitiv atât pentru jucători, cât și pentru Dinamo și pentru suporteri, care se regăsesc în ceea ce văd pe teren și se identifică cu felul în care joacă echipa.

Care sunt colegii cu care te înțelegi cel mai bine?

– Cu toată lumea. Până la urmă, când am venit aici eram singurul spaniol din echipă, așa că a trebuit să mă integrez și să mă apropii de toți colegii. Acum mai sunt încă doi spanioli, dar eu am fost întotdeauna o persoană deschisă și apropiată de oameni. M-am înțeles bine cu toată lumea.

Pe ce post te simți cel mai ok?

– În cariera mea am jucat întotdeauna, în primul rând, ca mijlocaș ofensiv, numărul 10, în spatele atacantului. Apoi, din cauza circumstanțelor și a nevoilor echipelor la care am fost, am evoluat și ca extremă dreapta. Dar, în realitate, calitățile mele se potrivesc mai bine jocului din centru, ca număr 10 sau ca număr 8, așa cum joc acum. Acolo mă simt cel mai bine.

Anunț despre viitor: e în ultimul an de contract!

Doi dintre foștii tăi colegi, Politic și Gnahore, au semnat cu rivala FCSB. Tu ai face-o dacă ai avea ofertă?

– Nu, pentru că, până la urmă, sunt echipe rivale. Știu că și în Spania există astfel de situații. După felul în care văd eu fotbalul și viața, nu aș face acest pas. Dar în fotbal nu se știe niciodată. Există mii de circumstanțe, iar oamenii își dau cu părerea fără să cunoască de fapt ce se întâmplă cu adevărat. Asta este opinia mea. Sunt sigur că ei au crezut că au luat cea mai bună decizie pentru ei, așa că nu am nimic să le reproșez.

La 1 ianuarie intri în ultimele 6 luni de contract. Ce planuri ai?

– În acest moment, gândul meu este să continui aici. Mă simt foarte, foarte bine, atât pe teren, cât și în afara lui, precum și în oraș.

7 goluri în primele 49 de meciuri pentru Dinamo, în toate competițiile, a reușit Alberto Soro

Sfat pentru spaniolii ofertați din SuperLiga: „Să nu se gândească de două ori”

Ce îți place și ce nu îți place la România?

– Ce îmi place cel mai puțin este traficul. Este catastrofal, mai ales la orele de vârf, când este foarte aglomerat și haosul este peste tot. Dar, până la urmă, nu folosesc prea des mașina, așa că nu mă afectează foarte mult. În schimb, îmi place foarte mult orașul. Ai de toate, sunt multe lucruri pe care le poți face, oamenii sunt foarte amabili cu mine și mă simt foarte bine aici.

Dacă ar fi să dai un sfat unui jucător spaniol care are ofertă din SuperLiga, ce i-ai spune?

– Până la urmă, în Spania, ca în orice țară, fiecare se simte confortabil acasă și își dorește să-și construiască acolo cariera. Dar faptul că pleci în străinătate, fie în România, fie în altă țară, îți oferă o experiență de neuitat. Te ajută să te maturizezi, să cunoști lucruri noi și să le dai valoare altora. Eu i-aș spune să nu se gândească de două ori, să plece și să trăiască această experiență, pentru că va învăța mult mai mult decât dacă ar rămâne în Spania.

Anunț categoric al lui Alberto Soro: „Da, Dinamo se poate bate la titlu!”

Ce vei face după ce vei termina cariera de jucător? De fapt la ce vârstă și unde vrei să te retragi?

– La ce vârstă? Cât mai târziu posibil. Sper să-mi închei cariera cât mai târziu, dar niciodată nu știi când se poate termina. Nici nu mă gândesc prea mult la asta. Acum, odată cu vârsta, începi inevitabil să te gândești puțin și la perioada de după retragere. Sunt convins însă că voi rămâne în domeniul sportului. Ca antrenor nu, pentru că mi se pare că este foarte multă presiune pentru prea puțină răsplată. Dar, cu siguranță, aș vrea să fac ceva legat de fotbal, poate ca asistent, analist sau într-un alt rol din lumea fotbalului.

Se poate bate Dinamo la titlu în acest sezon?

– Da, Dinamo se poate bate la titlu!

Ai un mesaj pentru fanii lui Dinamo?

– În primul rând, vreau să le mulțumesc pentru sprijinul lor. Să continue să ne încurajeze așa cum au făcut-o întotdeauna. Noi intrăm pe teren la fiecare meci cu dorința de a le oferi o bucurie și de a-i face să plece fericiți acasă.

Fanii lui Dinamo reprezintă lucrul care m-a surprins cel mai mult de când am venit aici. Suporterii ne încurajează pe tot parcursul meciului, indiferent dacă învingem sau pierdem. Sunt mereu alături de noi și ne susțin. Este ceva pentru care le suntem foarte recunoscători. Când intrăm pe teren, le simțim cu adevărat sprijinul” – Alberto Soro

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Alberto Soro, carte de vizită