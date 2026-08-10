Alberto Soro le-a vorbit spaniolilor despre România! Ce l-a surprins după ce a ajuns la Dinamo

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Alberto Soro a devenit atacantul de bază al celor de la Dinamo. Vârful spaniol, pentru care Real Madrid plătea în urmă cu mai mulți ani 2,5 milioane de euro, a acordat un interviu în presa din Spania, în care a vorbit despre experiența sa în România și adaptarea la fotbalul din Superliga.

Alberto Soro, omul numărul unu în atacul lui Dinamo

Dinamo l-a adus pe Alberto Soro în România în sezonul 2024-2025. Impresia lăsată de atacantul spaniol în primele sale meciuri în Superliga a fost una destul de modestă, iar oficialii clubului din Ștefan cel Mare au decis să îl împrumute la Chaves, în Portugalia.

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În sezonul precedent, Soro a revenit în curtea „câinilor roșii”, iar evoluțiile sale au fost din ce în ce mai bune. În actuala stagiune, vârful care a trecut pentru o scurtă perioadă și pe la Real Madrid are,

Alberto Soro, surprins total de România!

Atacantul a acordat un interviu în presa spaniolă, în care a vorbit despre adaptarea sa la fotbalul românesc. și spune că experiența a fost una extrem de plăcută, deși la început a avut ceva rețineri.

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„Da, este adevărat, în Spania sunt mulți români și, la început, recunosc că am venit cu un soi de nesiguranță, neștiind peste ce voi da, aveam o imagine neclară despre România. Realitatea m-a surprins plăcut însă. Nu avea nicio legătură ce îmi imaginam eu cu ce am găsit aici. Când am ajuns, a fost exact invers. Am găsit multă siguranță, oameni foarte liniștiți și amabili. Eu simt mai multă nesiguranță pe stradă în Barcelona, de exemplu, unde am fost, decât aici în București, sincer”, a declarat Alberto Soro, conform

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Mai mult, Alberto Soro a vorbit și despre obiceiurile românilor. Atacantul celor de la Dinamo a găsit câteva diferențe în felul în care se recreează oamenii din țara noastră față de iberici. În plus, fotbalistul le-a recomandat spaniolilor și câteva locuri de vizitat.

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„Le-aș recomanda Castelul Bran din Transilvania, împreună cu Brașovul, care mi s-a părut impresionant. Și să meargă la Therme, este cel mai bun și cel mai mare spa din Europa! Încă ceva ce am observat este că nu există obiceiul de a ieși des la o terasă cu prietenii, mers din bar în bar, cum obișnuim să facem noi. De asemenea, am mai remarcat că românii sunt ceva mai relaxați decât noi, mai predispuși să amâne rezolvarea lucrurilor și găsirea soluțiilor”, a mai spus Alberto Soro.