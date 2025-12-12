Albion Rrahmani, cu tricoul Rapidului după golul înscris în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Cine i l-a oferit: „Îmi place mult”. Foto

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, a revenit în România pentru partida pe care echipa sa, Sparta Praga, a disputat-o pe terenul Universității Craiova în Conference League. Kosovarul a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, iar echipa sa a obținut o victorie importantă, 2-1, după un gol marcat în minutul 89 de Rynes. Atacantul a oferit o primă reacție la final.

Ce a declarat Albion Rrahmani după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2

Atacantul a punctat în minutul 50 cu un șut din careu după o pasă excelentă oferită de Haraslin. „E un sentiment plăcut, mereu este plăcut pentru mine să înscriu în România. Mă bucur că am ajutat echipa să obțină cele trei puncte. A fost un meci greu, Craiova joacă un fotbal bun, dar am luptat, asta trebuie să facem și în meciul următor (n.r. pe teren propriu cu Aberdeen).

Am simțit că voi marca după ce am ratat acele ocazii. Am reușit să înscriu și sunt foarte bucuros. (n.r. ai jucat doar 67 de minute) Orice fotbalist își dorește să joace mai mult, dar poate antrenorul s-a gândit la faptul că vom juca din nou peste trei zile, sper să pot ajuta echipa și duminică (n.r. în duelul cu Slovan Liberec din campionat). Este mereu un lucru special să joci în competițiile europene, trebuie să dăm 100% în meciul din ultima etapă”, a afirmat Albion Rrahmani după , conform .

Albion Rrahmani a primit un tricou al Rapidului după ce a înscris contra Universității Craiova

După finalul partidei, a făcut un schimb inedit de tricouri cu un suporter. Internaționalul kosovar i-a oferit acestuia tricoul său de la Sparta și a primit în schimb un tricou al Rapidului cu numărul 9 și numele său. Rrahmani a înscris de 18 ori pentru giuleșteni în cele 29 de partide disputate în perioada 2023-2024.

„(n.r. ai primit un cadou) Da, noul tricou al Rapidului, îmi place foarte mult. I-am oferit tricoul meu unui suporter, iar el mi l-a dat pe acesta. (n.r. vei purta din nou tricoul Rapidului?) Poate în viitor, mi-ar plăcea, nu știm ce se va întâmpla. Eu visez în continuare că voi putea ajunge la cele mai mari cluburi din lume și voi lupta pentru asta. Sper că Rapid va câștiga ceva anul acesta, m-aș bucura pentru ei, le urez succes”, a declarat Albion Rrahmani.

Albion Rrahmani a oferit autografe fanilor după finalul meciului

După ce a oferit interviuri pentru televiziunile deținătoare de drepturi, Rrahmani nu a mai dat alte declarații la zona mixtă, însă s-a oprit în afara arenei și a oferit autografe fanilor timp de mai multe minute.