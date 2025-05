Albion Rrahmani la U Craiova? Reacție fabuloasă a lui Mihai Rotaru: „Ok! Am reținut!”

Universitatea Craiova are planuri mari pentru noul sezon, după încă o stagiune încheiată fără a cuceri vreun trofeu. Mihai Rotaru a reacționat în direct când i-a fost propus Albion Rrahmani pentru postul de atacant.

Mihai Rotaru, reacție imediată când a auzit de Albion Rrahmani la U Craiova

Oltenii vor să continue campania de achiziții și să aducă neapărat și un atacant. Albion Rrahmani, , este unul dintre vârfurile dorite în România,

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici i l-a propus lui Mihai Rotaru pe tânărul vârf kosovar. Oficialul Universității Craiova a reacționat instant.

„Am reținut!”

„Pentru atac. Eu m-aș interesa foarte serios de situația lui Rrahmani!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici. „Da, da, am înțeles. Ok. Am reținut!”, a fost răspunsul instant al lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„Ok, am dat așa, chiar foarte serios m-aș interesa de situația lui Rrahmani!”, a insistat moderatorul emisiunii. „Mulțumesc frumos!”, a răspuns, scurt, oficialul Universității Craiova.

„Cu plăcere, cu plăcere. Nu vreau nimic ca procent sau ceva, dacă luați, da, sunt bine, ca să zic așa!”, a spus, amuzat, moderatorul. ,Am înțeles, am înțeles, e regulă!”, a concluzionat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 24 de ani, Albion Rrahmani este cotat la 5 milioane de euro. În 34 de meciuri pentru Sparta Praga în acest sezon, kosovarul a marcat 10 goluri și a oferit 2 pase decisive.

ADVERTISEMENT