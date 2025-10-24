Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”

ADVERTISEMENT

Albion Rrahmani a fost un transfer fantastic pentru Rapid. Adus de giuleșteni din Kosovo, „vârful” a marcat 18 goluri în 29 de partide, fiind vândut mai apoi la Sparta Praga pentru 5 milioane de euro. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo l-a dorit pe atacant înainte ca acesta să ajungă în Giulești.

Albion Rrahmani putea să joace la Dinamo! Andrei Nicolescu, dezvăluiri incredibile

Rapid a plătit 600.000 de euro în vara lui 2023 pentru a-l transfera pe Albion Rrahmani, însă fotbalistul fusese dorit și de Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că „roș-albii” nu au putut să îl transfere pe atacantul din Kosovo din cauza sumei solicitate de cei de la Ballkani.

„Cel mai interesant atacant care a trecut prin România în ultimii ani mi s-a părut Rrahmani. L-ați vrut vreodată?”, a afirmat Horia Ivanovici. „L-am vrut înainte să semneze cu Rapid, dar nu am avut bani. Nouă ne cereau 400.000 de euro”, a fost răspunsul lui .

Adrian Mutu era antrenorul giuleștenilor în momentul în care au început negocierile pentru transferul lui Rrahmani, însă nu a colaborat cu fotbalistul din Kosovo, mutarea fiind finalizată după ce fostul mare atacant părăsea clubul pentru a o prelua pe Neftchi Baku. „Nouă, la Rapid, ne-au cerut 500.000 în primă fază, au dat vreo 600.000 până la urmă pe el”, a declarat „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu l-a transferat Dinamo pe Albion Rrahmani

Andrei Nicolescu a confirmat că singurul motiv din cauza căruia nu s-a finalizat transferul lui Albion Rrahmani la Dinamo a fost cel financiar. „Eram de abia promovați și era o sumă foarte mare pentru noi la acel moment, deși jucătorul era foarte interesant.

(n.r. l-ați văzut înaintea Rapidului) Da. El, aici în România, a fost un jucător care și-a creat și singur golurile, pe lângă faptul că echipa l-a ajutat”, a declarat președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

Albion Rrahmani, dorit de o forță a Europei

Cariera lui Albion Rrahmani a continuat pe un trend ascendent și după plecarea de la Rapid. Kosovarul a avut un prim sezon foarte bun la Sparta Praga, iar evoluțiile pozitive au continuat și în startul actualei stagiuni. În cele 19 meciuri disputate în acest sezon pentru Sparta în toate competițiile, Rrahmani a înscris 9 goluri.

Spre finalul perioadei de transferuri din vară, atacantul a fost aproape de un transfer fabulos. , fiind dispusă să achite 6 milioane de euro în schimbul acestuia. Sparta a refuzat însă, solicitând 8 milioane, iar mutarea a căzut.