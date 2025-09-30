Sport

Albion Rrahmani, la un pas de Rapid! Victor Angelescu: „Am avut o discuție cu el”

Victor Angelescu a anunțat că Albion Rrahmani a fost la un pas de Rapid. Președintele din Giulești a discutat personal cu impresarul atacantului.
Răzvan Rădulescu
30.09.2025 | 19:58
Rapid, la un pas să dea lovitura cu transferul lui Albion Rrahmani. Foto: sport.pictures.eu.

Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, este unul dintre fotbaliștii care au impresionat în SuperLiga României. Victor Angelescu a dezvăluit că a încercat să-l aducă în vară pe Rrahmani înapoi în Giulești, însă mutarea nu s-a concretizat.

Albion Rrahmani, la un pas de Rapid! Ce anunț a făcut în direct Victor Angelescu

Albion Rrahmani a fost cedat de Rapid la Sparta Praga în vara anului 2024 pentru suma de 5 milioane de euro. Internaționalul kosovar nu a impresionat în primul sezon în tricoul formației din capitala Cehiei.

Astfel, în vară, s-a pus problema revenirii lui Rrahmani la Rapid. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a încercat să-l aducă pe Albion Rrahmani în Giulești sub formă de împrumut. Mai mult decât atât, Angelescu a luat legătura cu impresarul fotbalistului de 25 de ani.

Totuși, schimbarea de antrenor de la Sparta Praga a făcut ca Albion Rrahmani să rămână în Cehia. Lars Friis a fost demis, iar în locul său a venit un alt danez, Brian Priske. Albion Rrahmani are o cotă de piață de 8 milioane de euro.

Victor Angelescu a anunțat cât de aproape a fost Rrahmani de Rapid: „Dacă rămânea acel antrenor, îl convingeam”

În perioada petrecută la Rapid, Albion Rrahmani a marcat 18 goluri și a dat 6 pase decisive în 29 de meciuri. „Eu personal mi-am dorit să încerc să-l aduc și am avut o discuție cu impresarul lui și cu Albion.

Nu s-a materializat. (n.r. jucătorul era dispus?) Ei au schimbat antrenorul, cel dinainte n-a avut rezultatele scontate. Dacă rămânea acel antrenor, cred că îl convingeam să vină sub formă de împrumut.

S-a schimbat antrenorul, noul antrenor și l-a dorit, a vorbit cu el foarte mult. Agentul mi-a spus că va rămâne acolo, pentru că e un jucător proiect pentru Sparta Praga, că antrenorul se bazează pe el și se vede că s-a bazat. Are foarte multe goluri”, a declarat Victor Angelescu, la TV Prima Sport.

Câte goluri a dat Albion Rrahmani la Sparta Praga

Internațional kosovar, cu 18 apariții și 6 goluri pentru naționala statului Kosovo, Rrahmani a adunat 18 goluri și 3 pase decisive în 50 de meciuri pentru Sparta Praga. În primul sezon, Rrahmani a marcat 10 goluri și a oferit două pase decisive.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
