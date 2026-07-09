Câți bani încasează, de fapt, Rapid după ce Albion Rrahmani a semnat cu o formația din Serie A

ADVERTISEMENT

Albion Rrahmani (25 de ani) a fost prezentat oficial de Venezia, formație care a obținut în această vară promovarea în Serie A. Conform presei din Italia, Sparta Praga a primit 7.5 milioane de euro din partea italienilor, iar o parte din această sumă ar urma să ajungă la Rapid, care l-a vândut pe atacant în 2024 la gruparea din Cehia.

Albion Rrahmani, prezentat oficial la Venezia

Venezia a confirmat oficial transferul lui Albion Rrahmani de la Sparta Praga. Sezonul 2025-2026 a fost unul pozitiv pentru fotbalistul din Kosovo, care a marcat 16 goluri în 49 de meciuri, iar acesta își va continua cariera în Serie A. „Venezia este un club cu o istorie bogată și o viziune foarte ambițioasă pentru viitor. Am purtat mai multe discuții și am fost cu adevărat impresionat de viziunea și obiectivele clubului. Faptul că reprezint un oraș atât de unic și de prestigios, având alături suporteri atât de pasionați și loiali, reprezintă o sursă uriașă de motivație pentru mine. Voi da mereu tot ce am mai bun. Împreună cu colegii mei, vom lupta în fiecare meci pentru a ne atinge obiectivele și pentru a le oferi suporterilor noștri motive de mândrie”, a declarat Rrahmani pentru .

ADVERTISEMENT

Câți bani va primi, de fapt, Rapid după transferul lui Rrahmani de la Sparta Praga la Venezia

a dezvăluit că Venezia a plătit 7.5 milioane de euro pentru atacant, însă suma ar putea crește la 9.5 milioane cu diverse bonusuri. Conform celor declarate în 2024 de , giuleștenii au încasat la acel moment 5 milioane de euro de la Sparta Praga și au păstrat un procent de 15% din profitul dintr-un viitor transfer, așadar plecarea kosovarului la Venezia ar aduce aproape 300.000 de euro formației din SuperLiga. Asta pentru că clubul patronat de Dan Șucu ar urma să primească procent din profitul făcut de Sparta Praga, nu din suma totală de transfer, conform .

Sezon excelent pentru Albion Rrahmani la Rapid

Rapid l-a cumpărat pe Albion Rrahmani de la formația kosovară Ballkani, iar mutarea s-a dovedit a fi extrem de inspirată. Internaționalul din Kosovo a marcat 17 goluri în cele 26 de meciuri jucate pentru giuleșteni în sezonul 2023-2024, iar apoi a mai înscris o dată și în startul următoarei stagiuni înainte de a fi vândut la Sparta Praga.

ADVERTISEMENT

Din toamna lui 2023, Rrahmani evoluează și pentru naționala din Kosovo, reușind să marcheze de 7 ori în 25 de meciuri. Atacantul cotat în momentul de față la 7 milioane de euro de site-ul transfermarkt a semnat un contract până în vara lui 2029 cu Venezia și se numără printre cei mai valoroși jucători din lotul .