Alcaraz a câștigat în 2025 mai mult decât Sorana Cîrstea în toată cariera. Bornă financiară uluitoare atinsă de campionul de la US Open

Spaniolul și-a adjudecat ultimul Grand Slam al anului, răsplătit cu cinci milioane de dolari, și a ajuns la o sumă amețitoare în 2025
Catalin Oprea
08.09.2025 | 08:30
US Open a pus în joc cel mai mare fond de premii din istoria tenisului. Americanii i-au dat lui Carlos Alcaraz, în calitate de nou câștigător, un cec de cinci milioane de dolari (4.291.770 de euro).

Alcaraz a trecut de 15 milioane de dolari anul acesta

Carlos Alcaraz a trecut de Jannik Sinner cu 6-2, 3-6, 6-1 și 6-4, în 2 ore și 42 de minute. A redevenit numărul 1 mondial, detronându-l chiar pe sportivul italian, pe care îl conduce acum cu 10-5 în meciurile directe.

Carlitos este omul momentului în tenis, atât ca rezultate, cât și ca bani. Doar anul acesta a acumulat 15.631.652 de dolari, fiind lider în clasamentul câștigurilor. Pe locul doi e Sinner, cu 11.541.298 de dolari.

Ca o comparație, Alcaraz a câștigat în 2025 mai mult decât Sorana Cîrstea într-o carieră de aproape 20 de ani. Românca a strâns 10.722.736 dolari, fiind pe locul doi all-time după Simona Halep (40.236.618 dolari), în ceea ce privește sportivele din România.

La 22 de ani, Carlitos face aproape 50 de milioane de dolari pe an

La numai 22 de ani, Carlos Alcaraz a ajuns la un total impresionant. Doar din tenis are în conturi 53.486.628 dolari, fiind pe poziția a șasea în istorie. Al șaptelea este Sinner, cu 48.797.987 de dolari.

Banii lui Alcaraz sunt însă mult mai mulți. Pe 22 august, prestigioasa revistă Forbes a publicat lista celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume. S-au calculate banii din tenis și cei din contracte.

Pentru al doilea an consecutiv, spaniolul ocupă prima poziție cu un venit estimat de 48,3 milioane de dolari în ultimele 12 luni, comparativ cu cele 42,3 milioane pe care le-a înregistrat în anul precedent.

Djokovic rămâne liderul detașat all-time

Alcaraz face bani frumoși în afara terenului, având câștiguri estimate la 35 de milioane de dolari, din contractele de publicitate. Printre companiile cu care Alcaraz colaborează se numără Evian, Itau, Rolex, Nike, Louis Vuitton sau BMW.

Totuși, proaspătul campion de la US Open, mai are până să ajungă la nivelul lui Novak Djokovic. Sârbul de 38 de ani a acumulat din tenis peste 190 de milioane de dolari. El are o avere estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari.

