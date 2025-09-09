Sport

Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari

Carlos Alcaraz a sărbătorit cel de-al șaselea trofeu de Grand Slam într-un club exclusivist din New York, alături de câteva frumuseți
Carlos Alcaraz a petrecut cu două fotomodele celebre FOTO X

Alcaraz a vrut să sărbătorească în stil mare după ce a câștigat al șaselea titlu de Grand Slam din cariera sa. El l-a învins pe Jannik Sinner în patru seturi, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. A câștigat cinci milioane de dolari și a dat frâu liber distracției.

A mers la clubul preferat de Taylor Swift

Carlitos a fost stropit cu șampanie în vestiar, înainte să se îndrepte spre o petrecere la un club privat exclusivist din New York. L-a luat cu el pe fratele său și pe iubita acestuia, dar a petrecut și cu niște fotomodele de renume mondial.

El a ales clubul privat Chez Margaux, un loc popular din Manhattan, frecventat de Taylor Swift, în care au avut loc și petreceri pentru echipe precum New York Knicks. Clubul e destinate membrilor care trebuie să plătească o taxă de 3.000 de dolari pe an.

Clubul este inspirat de eleganța Parisului anilor 1930 și de cultura vieții de noapte londoneze. Chez Margaux include, de asemenea, un lounge de inspirație japoneză pentru mese informale și un bar cu caviar și cocktailuri, care se transformă într-un club de noapte în timpul serii.

Brianna Bardhi și Tika Camaj i-au ținut companie

Bucătăria este asigurată de Jean-Georges Vongerichten, care deține o serie de restaurante în New York, printre care JoJo, Nougatine, ABC Kitchen și Jean-Georges, care îi poartă numele.

Alcaraz s-a distrat alături de modele celebre precum Brianna Bardhi și Tika Camaj, care au fost alături de noul campion de la US Open. Spaniolul a revenit și pe primul loc în clasamentul ATP, detronându-l pe rivalul Sinner.

Sărbătoare spaniolului după US Open a coincis cu o petrecere după decernarea premiilor VMA, care a avut loc tot în New York, duminică seara. Numeroase vedete s-au îndreptat spre localul respectiv după petrecerea de decernare a premiilor, printre care și starul de la Hollywood, Jamie Foxx.

Carlos Alcaraz a fost însoțit de modelul Brianna Bardhi la petrecerea de după câștigarea US Open 2025. Foto: Instagram – @briannabardhi.

Acolo a sărbătorit și Sabalenka

De asemenea, Cardi B a fost filmată în timp ce cânta în clubul din New York, în cadrul petrecerii organizate de Raising Cane’s. În club a ajuns și actrița Lupita Nyong’o, câștigătoare a unui premiu Oscar, care s-a numărat printre spectatorii care au asistat la finala masculină a US Open.

Cu o seară înainte, localul a găzduit-o și pe campioana la simplu feminin, Aryna Sabalenka. Ea a fost însoțită de Jonathan Cheban, cunoscut și sub numele de Foodgod, și de David Grutman, proprietarul unui club de noapte și restaurant din Miami.

