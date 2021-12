Alec Baldwin, probleme de sănătate după șocul suferit. Actorul ar avea PTSD

Alec Baldwin nu reușește să-și revină după ce a omorât-o accidental pe Halyna Hutchins în timpul filmărilor peliculei Rust.

Soția starului de la Hollywood a dezvăluit că acesta are grave probleme de sănătate.

Suferă de stres posttraumatic, o tulburare care apare în urma unui eveniment traumatizant. De asemenea aceasta susține că există persoane care doresc să-i facă rău soțului ei.

Hilaria, soția lui Alec Baldwin a făcut dezvăluiri șocante despre starea de sănătate a acestuia. Se pare că actorul se simte din ce în ce mai rău și nu reușește să-și revină după șocul suferit.

(stres posttraumatic) o afecțiune pe care o dezvoltă persoanele care au trecut printr-o traumă. Afecțiunea are efecte fizice și psihologice negative pe termen lung.

Hilaria a postat un filmuleț pe c în care spune că sunt persoane care își doresc să-i facă rău soțului ei. Astfel, inventează în fiecare zi noi povești.

“De cele mai multe ori, despre noi se creează știri. Soțul meu în acest moment suferă de PTSD în acest moment. Suferă de această afecțiune de foarte mult timp. Sunt oameni care știu acest lucru.

Aceștia vor să-l supere cât mai tare. Să inventeze știri. Dacă faci așa ceva, a doua zi apar alte povești și tot așa. Și în acest fel știrile devin mai citite, mai urmărite și se fac din ce în ce mai mulți bani.

Despre acest lucru este vorba. Am ajuns în punctul în care m-am săturat să tac și să nu spun lucrurilor pe nume”, a spus Hilaria.

Ancheta cu privire la incidentul tragic petrecut pe platoul de filmare este încă în desfășurare. în urmă cu câteva zile pentru tot ce s-a întâmplat în ziua în care a omorât-o accidental pe Halyna Hutchins.

“Totul era direcționat de ea. Țineam arma unde ea mi-a spus să o țin, fiind direcționată chiar sub axila ei. Nu am observat vreo problemă de siguranță sau securitate în timpul în care am fost acolo. Nu aș îndrepta niciodată o armă spre cineva. Nu aș apăsa pe trăgaci. Niciodată”, a declarat vedeta cu ochii în lacrimi.