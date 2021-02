Alecsandru Dunaev, protagonistul telenovelei Adela de la Antena 1, confesiuni dure despre soarta actorului în România

Alecsandru Dunaev, protagonist în telenovela „Adela” de la Antena 1, a vorbit despre marile provocări cu care se confruntă un actor în România și a pus degetul pe rană: meseria nu este una deloc ușoară, iar problemele s-au văzut mai mult ca oricând în pandemie.

Interpretul lui Mihai în serialul de la Antenă a vorbit despre compromisurile pe care a trebuit să le facă pentru a rezista în lumea artistică.

A precizat că pentru a supraviețui doar din actorie îți trebuie nervi tari și multă putere de luptă.

Alecsandru Dunaev, despre provocarea de a fi actor în România

Îndrăgitul actor care a debutat pe scenă în anul 2008 a mai spus că oferta primită din partea televiziunii nu i-a diminuat dorința de a reveni într-o piesă de teatru, că îi este foarte dor de atmosfera și de energia pe care o primea de la public în spectacolele în care a participat.

Dunaev a atacat într-un interviu pentru revista Viva! una din cele mai serioase probleme cu care se confruntă lumea culturală de la noi: „Sectorul cultural (nu numai la noi, dar și în alte țări) este unul dintre cele mai vitregite sectoare. În plus, sunt și foarte multe facultăți de actorie, anual ies enorm de mulți actori care se trezesc în fața unei piețe deja saturate.

Compromisul a fost inițial de natură financiară, pentru că a trebuit să lupt enorm, cu o concurență copleșitoare, ca să pot scoate la un moment dat capul și să pot supraviețui din actorie.

Mai am și dezamăgirea părinților mei de acum 10 ani, când am renunțat să mă mai înmatriculez la Politehnică, la posibilitatea de a ajunge inginer, pentru că, „din păcate, fusesem admis la UNATC. Am dus o lungă luptă de convingere, dar treptat și-au dat seama că asta vreau să fac, că pot să fac asta și m-au susținut”.

