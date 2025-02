Alegere surprinzătoare pentru titlul de cel mai sexy fotbalist din 2025. Cine le-a luat fața lui Ronaldo, Grealish și Bellingham

Englezul Cole Palmer a fost desemnat cel mai sexy fotbalist al anului 2025.

Cole Palmer a reușit să ia fața multor vedete din fotbalul mondial

Palmer a ieșit învingător în sondajul realizat de Portalul a cerut unui număr de 2.500 de britanici, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, să evalueze atractivitatea a 50 de fotbaliști de top, pe baza anumitor criterii.

Iar Cole Palmer (22 de ani) a terminat în fruntea plutonului de zece fotbaliști, plin de vedete. Fiind un studiu efectuat în Marea Britanie, majoritatea fotbaliștilor joacă în Premier League.

Ronaldo, Haaland și Mbappe în coada topului

El s-a clasat în frunte, cu 19 % din preferințe, devansându-i pe Jude Bellingham (17%) și Jack Grealish (15%). Între calitățile sale au fost incluse: simetria și trăsăturile feței, îngrijirea și stilul personal, prezența pe teren și carisma, precum și atractivitatea și implicarea în social media.

Peste 10% din voturi a obținut și Declan Rice, de la Arsenal. Trent Alexander-Arnold, fundașul lui Liverpool, a fost al cincilea și ultimul jucător care a ajuns la această bornă. În top urmează Bukayo Saka, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland și Kylian Mbappe pe locul 10.

Cole Palmer are origini în St. Kitts and Nevis

Sondajul a fost împărțit pe mai multe zone din Regat Unit. Palmer a dominat North West & Midlands cu un procent uriaș de 24%, fără îndoială ajutat de rădăcinile sale la clubul Manchester City. Cole a fost transferat de Chelsea, în 2023, pentru 40 de milioane de lire sterline, plus bonusuri de performanță.

Palmer, care are origini în St. Kitts and Nevis, are 11 selecții și două goluri la naționala Angliei. Fotbalistul se află într-o relație cu influencerul Connie Grace, alături de care a apărut pe covorul roșu la premiile GQ Men of the Year din Londra.

Grace, care provine din Manchester, la fel ca Palmer, și a câștigat o atenție remarcabilă cu peste 16.000 de adepți pe Instagram, este de meserie manichiuristă.

Grealish este preferatul londonezilor

Grealish a triumfat în Londra și sud-est, aparent datorită „aspectului său ascuțit și stilului său fără efort”. În schimb, coechipierul său de la City, Haaland, a ieșit pe primul loc în Scoția datorită „fizicului său puternic și trăsăturilor sale proeminte”.

Fanii din Țara Galilor l-au preferat pe Bellingham, remarcându-i „încrederea și farmecul continental”. Ronaldo a ocupat primul loc în Irlanda de Nord.

Cei mai sexy fotbaliști din 2025

1. Cole Palmer (Chelsea) – 19%

2. Jude Bellingham (Real Madrid) – 17%

3. Jack Grealish (Manchester City) – 15%

4. Declan Rice (Arsenal) – 12%

5. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 10%

6. Bukayo Saka (Arsenal) – 8%

7. Marcus Rashford (Aston Villa) – 7%

8. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 6%

9. Erling Haaland (Manchester City) – 4%

10. Kylian Mbappe (Real Madrid) – 2%