Alegerea primarilor în două tururi, abandonată complet de coaliția puterii. „PNL și PSD încă nu au cuțitul la os”

Partidele coaliției au nevoie disperată de victoria lui Crin Antonescu în alegerile prezidențiale din mai, iar elementul cheie pe care se bazează este sprijinul din teritoriu. Cum există dubii serioase cu privire la angajamentul primarilor în a aduce voturile necesare, liderii marilor partide au trecut la amenințări, cea mai mare temere în rândul marilor partide părând a fi mai multă democrație.

Alegerile în două tururi, teama coaliției de la putere

Weekend-ul trecut, liderii PSD au fost prezenți la Suceava în cadrul unui eveniment cu aleșii locali. Liderii de la centru au folosit momentul pentru a le reaminti acestora din urmă miza uriașă a alegerilor din luna mai. Paul Stănescu, unul dintre greii partidului, le-a spus social-democraților prezenți că, în cazul în care Crin Antonescu nu ajunge președinte, Nicușor, Ponta sau chiar Simion vor impune revenirea la alegerile în două tururi pentru alegerea primarilor.

ADVERTISEMENT

„Domnilor primari, ştiţi că vă iubesc, sigur vom avea alegeri în două tururi şi la primărie şi la Consiliul Judeţean. Să nu credeţi că Ponta, care nu are partid şi sigur îşi va face partid, Nicuşor Dan, şi cine mai este mă, mai e unu?… Simion, Simion. Ăştia, sigur, neavând primari, vor veni în Parlament, vor încerca să facă două tururi. Oare are organizaţia PSD Suceava nevoie de aşa ceva? Eu nu cred că are nevoie de aşa ceva”, a declarat Paul Stănescu.

Alegerea primarilor și a președinților consiliilor județene prin alegeri într-un singur tur, pe modelul „winner takes all”, este una dintre moștenirile regimului Băsescu – PDL. Introdusă în anul 2011, într-un moment în care PDL-ul era cel mai mare partid al țării, măsura a rămas în vigoare în ciuda numeroaselor proteste venite din partea societății civile, a experților în științe politice, dar și a partidelor mici, care au încercat, fără succes, să vină cu legi pentru revenirea la alegeri în două tururi.

ADVERTISEMENT

Tema este una tranșată și în literatura de specialitate, unde analizele comparative tind să sublinieze avantajele sistemului cu două tururi și riscurile asociate cu sistemul cu un singur tur. Acesta din urmă tinde să producă un sistem politic cu doar două forțe politice majore, tinde să conducă la polarizarea electoratului și este mult mai puțin reprezentativ. Pe de altă parte, sistemele cu două tururi tind să conducă la o scenă politică cu mai multe partide, deci un electorat mult mai bine reprezentat, dar și la decizii la care se ajunge prin consens.

În România, criticii au subliniat încă de la început că . Astăzi, după patru rânduri de alegeri locale cu acest sistem, PNL și PSD dețin peste 90% din primăriile din țară. Dacă adăugăm și UDMR-ul la această ecuație, atunci cele trei partide, dețin practic majoritatea primăriilor din țară. Excepțiile sunt extrem de rare, și sunt doar câteva la număr.

ADVERTISEMENT

Sociologul Mircea Kivu, și el un critic al acestui sistem, este de părere că reprezintă unul dintre elementele care au favorizat apariția partidelor extremiste pe scena politică din țara noastră. Asta pentru că, în cei aproape 15 ani de existență, acest sistem electoral a întărit baronii locali și a osificat marile partide, care au ajuns să depindă de aceștia – iar mișcarea, undeva naturală a electoratului, a fost de a se poziționa în extrema spațiului uriaș acaparat acum de PNL sau PSD.

ADVERTISEMENT

„Alegerile într-un singur tur favorizează primarii în funcție și, implicit, partidele care au mulți primari. Situația la care s-a ajuns astăzi, cu această creștere a partidelor extremiste, se datorează și faptului că partidele aflate la putere au încercat de multă vreme să-și consolideze puterea prin mijloacele nedemocratice. Tot la această întâlnire a mai fost o declarația foarte interesantă și a lui Ciolacu. A zis „cum se poate ca noi care deținem administrația locală și centrală să pierdem alegerile prezidențiale”. Asta arată concepția lor asupra rolului acestor aleși. Toată administrația trebuie pusă în slujba partidului stat.

Să nu uităm, că în ceea ce privește alegerea primarilor într-un singur tur, a fost introdusă de către Emil Boc și de Traian Băsescu în momentul în care ei se aflau la putere și se așteptau să domine astfel votul la alegerile locale. Astăzi, PDL-ul nu mai există pe scena politică”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Când ar putea PNL sau PSD să renunțe la actualul sistem

Unul din mesajele repetate la . Indiferent de contextul în care este formulat acest mesaj, nu poate fi lipsit de ironie faptul că partidele coaliției, în acest caz PSD, vorbesc deschis, fără niciun menajament, despre opoziția la un sistem care „ar aduce mai multă democrație”.

„Adoptarea alegerilor în două tururi pentru primari ar însemna practic ca aceste partide să renunțe la putere, sau măcar la o parte din putere, să fie dispuși să o împartă”, subliniază sociologul Mircea Kivu.

Profesorul de științe politice George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai, este de părere că în acest context marile partide politice se găsesc într-o tensiune, având de ales pe de o parte între interesul imediat de a ajunge și de a păstra puterea, interes legitim al oricărui partid, și, pe de altă parte, un interes general ce ține de calitatea democrației în țara noastră. Istoria recentă ne arată cum au ales partidele în acest caz.

Propusă în 2011 de către parlamentarii PDL, criticată de PSD și PNL ca fiind nedemocratică, această modificare avea să fie votată de PSD alături de democrați-liberali. La penultimele alegeri din 2020, PNL-ul avea să facă din subiectul revenirii la alegerile în două tururi una din temele centrale. Chiar Iohannis avea să numească această modificare drept „un pas esențial pentru legitimitatea primarilor” în acea campanie. Lucrurile aveau însă să fie uitate după coaliția cu PSD și UDMR. Aceștia din urmă aveau să spună clar că se opun categoric revenirii la două tururi, pentru că ar pierde astfel 20% din primari. În parlament, proiectele introduse de USR sau AUR aveau să fie ușor îngropate de către actuala coaliție în repetate rânduri.

Când am putea vedea PNL și PSD cu două tururi

Politologul George Jiglău subliniază că amenințarea baronului Paul Stănescu este lipsită de credibilitatea în contextul în care majoritatea parlamentară se opune acestei măsuri, iar candidații enumerați nici măcar nu au avut o poziție publică pe acest subiect.

„Partidele mari e clar că nu ai niciun interes să revină la alegerile în două tururi. Declarațiile astea informale, precum cea a lui Paul Stănescu, nu fac decât să confirme chestiunea asta. Nicușor Dan nu știu să fi ridicat această problemă, deși USR a avut un proiect de lege în acest sens.. poate ar trebui întrebat acest lucru. Pe Ponta nu l-aș vedea în niciun caz, el oricum nu cred că are coerență pe subiectele astea.

Nu cred că există „un pericol” la adresa primarilor, oricare ar fi rezultatul alegerilor din mai. În primul rând, președintele nu prea are atribuții în direcția asta, apoi nici Ponta nici Nicușor Dan, cei invocați de Stănescu, nu vin din partidele mari, cu o influență în Parlament. Până la urmă aici interesul nu există deloc”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Totuși, acesta subliniază că dacă în actualul context aceste partide nu au un interes să urmărească revenirea la alegeri în două tururi, și nici nu ne putem aștepta să susțină o astfel de măsură principial, atunci e posibil să vedem o transformare în momentul în care polul suveranist ar deveni o amenințare sistemică în teritoriu.

„Ar putea să apară o preocupare bruscă dacă li se pare că ar putea să piardă într-o conjunctură din asta cu creșterea partidelor suveraniste. Deocamdată nu suntem însă într-o astfel de situație și pentru că ele între ele nu sunt foarte bine organizate, coalizate, astfel încât să aibă o forță electorală capabilă să amenințe un primar în funcție.

Niciunul dintre partidele astea, nici măcar AUR care e mai vechi, nu e încă atât de bine ancorat în comunitățile locale încât să fie o amenințare sistemică, dincolo de câteva excepții pe ici pe colo prin țară. Dar, probabil că dacă aceste partide continuă să crească și să devină mai coerente între ele atunci s-ar putea să apară amenințarea asta și poate că asta ar fi contextul pentru o astfel de modificare. Personal nu-mi doresc ca acesta să fie motivul pentru care PSD și PNL să își dorească două tururi, dar este o posibilitate dată de calculele politice. Din perspectiva primăriilor nu cred că au încă cuțitul la os, dar când vor ajunge s-ar putea să vedem brusc astfel de deschideri”, a mai declarat George Jiglău, pentru FANATIK.