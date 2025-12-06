News

Alegeri București 2025. Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului, model oficial. Ce trebuie să știi înainte să mergi la urne

Se apropie alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe data de 7 decembrie, bucureștenii vor decide cine va fi următorul edil. Cum arată buletinul de vot
Codrina Menţel
06.12.2025 | 20:15
Alegeri Bucuresti 2025 Cum arata buletinul de vot pentru alegerea primarului model oficial Ce trebuie sa stii inainte sa mergi la urne
. Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului, model oficial. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik
Bucureștenii se vor prezenta la urne duminică, 7 decembrie 2025. Atunci, se desfășoară alegerile pentru Primăria Generală. În cursa pentru fotoliul cel mare se află 17 candidați. Află ordinea acestora, dar și care sunt regulile pentru un vot valabil.

Cum arată, de fapt, buletinul de vot pentru alegerea primarului în București

Pe prima pagină a documentului va scrie „Buletin de vot pentru alegerea primarului general al Municipiului București”, urmat de data de 7 decembrie 2025. Modelul respectă formatul stabilit în anexa 2 a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 8 din 2020.

Buletinul are dimensiunea A4, iar în paginile din interior, care sunt numerotate, se regăsesc acele casete în care apar înscrise partidele politice, alianțele sau candidații independenți. Fiecare pagină include opt casete, potrivit Autorității Electorale Permanente (AEP).

Ordinea în care apar candidații pe buletin

În ceea ce privește ordinea candidaților, aceasta a fost decisă prin tragere la sorți. Acest lucru se întâmplă pentru a oferi egalitate tuturor candidaților. De asemenea, această procedură oferă transparență și legitimitate. Tragerea la sorți este reglementată prin lege. Așadar, ordinea candidaților este următoarea:

1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR)

2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD)

3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA)

11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”

12. Dan Trifu – candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent

15. Vlad Gheorghe – candidat independent

16. Angela Negrotă – candidat independent

17. Filip Titian – candidat independent

Ce elemente conține un buletin de vot valid în București

Un buletin de vot valid are mai multe elemente obligatorii prevăzute de lege. Pe prima pagină, în exterior, trebuie să scrie „Municipiul București”, apoi data, tipul alegerilor (buletin de vot pentru alegerea primarului general al municipiului București) și data scrutinului.

Tot pe prima pagină, însă pe interior, se regăsește o legendă, unde se afișează ordinea partidelor din care fac parte candidații, ultimele poziții fiind rezervate pentru independenți, exact așa cum vor apărea și pe buletin. După care urmează, în ordinea stabilită, câte un pătrat pentru fiecare candidat, unde apare numele, formațiunea politică și și simbolurile.

Ce trebuie să știi înainte să votezi: reguli și greșeli frecvente

Alegătorii trebuie să se prezinte cu un act de identitate valid, la secția la care sunt arondați. Urnele se deschid la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Fiecare bucureștean va primi o ștampilă cu inscripția „votat” și va intra singur în cabină. Ștampila se pune o singură dată pe candidat, în pătratul respectiv. Se îndoaie buletinul și se introduce în urnă.

Cum se stabilește ordinea candidaților pe buletinul de vot

Biroul Electoral al Municipiului București (BECMB) a transmis luni, 24 noiembrie, ordinea finală a candidaților de pe buletinele de vot pentru Primăria Capitalei. S-a organizat o tragere la sorți.

În prima etapă s-au introdus în urnă bile care conţineau bilete pe care au fost înscrise numele şi prenumele următorilor candidaţi: Băluţă Daniel, Ciucu Ciprian, Drulă Cătălin, Burcea George-Valentin.

Mai apoi, s-au introdus în urnă biletele candidaților propuși de formațiunile politice neparlamentare: Anca Alexandrescu, Rareș Lazăr, Ana Ciceală, Oana Crețu, Gheorghe Macovei, Gheorghe Florea, Ioan Lasca. Ulterior, pentru stabilirea ordinii a candidaților independenți, s-a avut în vedere ordinea înregistrării candidaturilor acestora.

Poți cere un alt buletin de vot dacă ai greșit?

Se poate solicita un alt buletin de vot, însă înainte să îl introducă în urnă. În cazul în care alegătorul și-a dat seama că a greșit, poate cere președintelui secției de votare sau unui membru al biroului electoral un alt buletin. Acest lucru se poate face o singură dată.

