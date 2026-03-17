Alegeri FRF 2026. Cine candidează la președinția Federației Române de Fotbal și cum se votează

Miercuri, 18 martie 2026, va fi o zi extrem de importantă pentru viitorul fotbalului românesc. Atunci sunt programate alegerile pentru președinția FRF. Va fi ales atât președintele Federației, cât și o parte din conducerea executivă a forului care guvernează fotbalul românesc.

Ce sunt alegerile FRF și de ce sunt importante

Alegerile FRF reprezintă procesul prin care este ales președintele Federației Române de Fotbal, dar și o parte din membrii structurilor de conducere a instituției. Votul se desfășoară în cadrul Adunării Generale, principalul factor de decizie din cadrul Federației Române de Fotbal. Procesul are o importanță semnificativă, deoarece conducerea FRF stabilește strategia de dezvoltare a „sportului rege” în România.

până la managementul echipelor naționale, toate marile decizii administrative. În plus, șeful de la „Casa Fotbalului” are , el reprezentând România în relațiile cu forurile internaționale, UEFA și FIFA.

Cine sunt candidații la președinția FRF

La alegerile FRF din 2026 se vor lupta doar doi candidați pentru funcția de președinte. Unul dintre ei este nimeni altul decât Răzvan Burleanu (41 de ani), care se află șef la „Casa Fotbalului” începând cu anul 2014. Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat și este marele favorit al scrutinului din 18 martie. Înaintea alegerilor, actualul președinte a dezvăluit că, dacă va câștiga, acesta va fi ultimul său mandat în fruntea FRF.

Este vorba despre Ilie Ștefan Drăgan, președinte la clubul de copii și juniori „3Kids Sport”. El a candidat și la alegerile din 2018, dar nu a primit niciun vot. Inițial a fost depusă și o a treia candidatură, cea a lui Sorin Răducanu, dar aceasta a fost respinsă.

Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere ale Federației Române de Fotbal

Președinte al FRF

Burleanu Răzvan

Drăgan Ilie Ștefan

Vicepreședinte al FRF, reprezentant al fotbalului amator

Goga Ioan Octavian

Petrean Cristian

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 1

Argăseală Valeriu

Meszar Alexandru

Nicolescu Andrei

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2

Bălănescu Bogdan

Tănase Cristian

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3

Dăscălescu Mihai

Spînu Florea

Reprezentant al cluburilor de fotbal cu activitate de juniori

Cighir Cătălin Sebastian

Drăgan Ilie Ștefan

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

Cioban Alexandru Alin

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

Vornicu Cristian

Brașoveanu Auraș

Cum se votează la alegerile FRF

Președintele FRF este ales prin vot direct în cadrul Adunării Generale de la Federația Română de Fotbal. Procesul electoral are loc în mod oficial în timpul ședinței anuale a membrilor afiliați. Fiecare delegat cu drept de vot își exprimă opțiunea pentru unul dintre candidați.

Candidatul, care obține majoritatea voturilor, devine președintele federației pentru următorul mandat, care se întinde pe durata a patru ani. În același timp, la Adunarea Generală pot fi votați și membrii ai Comitetului Executiv, structura care participă la luarea deciziilor importante privind organizarea și administrarea competițiilor din din fotbalul românesc.

Cine are drept de vot în Federația Română de Fotbal

La alegerile FRF 2026, dreptul de vot le va aparține tuturor structurilor afiliate la Federația Română de Fotbal. Atât cluburile profesioniste, cât și cele de fotbal amator au cuvânt de spus în ceea ce privește alegerea conducerii Federației Române de Fotbal. Printre cei care votează se numără:

cluburile din prima ligă

cluburile din ligile inferioare

reprezentanții fotbalului amator

reprezentanții fotbalului feminin

reprezentanții futsalului

Asociațiile Județene de Fotbal (AJF)

Ce mize are scrutinul din 2026

Miza pentru alegerile FRF din 2026 este una extrem de importantă. Viitorul fotbalului românesc stă în mâinile Federației. Noul mandat, care se întinde pe durata a patru ani (2026-2030), va influența modul în care vor fi dezvoltate competițiile interne, fotbalul juvenil, dar și infrastructura sportivă.

Totodată, strategia pentru loturile naționale și colaborarea cu FIFA și UEFA depind în mare parte de conducerea FRF. Decizile pe care le ia forul suprem din fotbalul românesc influențează în mod direct echipele, fotbaliștii și sistemul de formare al copiilor și juniorilor.

Cum au arătat ultimele alegeri FRF

Ultima dată când au avut loc alegeri pentru șefia FRF, Răzvan Burleanu nu a avut contracandidat. Scrutinul s-a desfășurat pe 12 aprilie 2022, iar președintele în exercițiu a obținut o victorie cu unanimitate de voturi. El a fost reales în Adunarea Generală pentru al treilea mandat consecutiv. Sorin Răducanu și Gabriel Barbu Șeitan au încercat și ei să candideze la alegerile FRF din 2022, dar dosarele lor au fost respinse de comisii.