Alegeri FRH 2026: cine devine președinte la Federația Română de Handbal. Rezultate, candidați și votul decisiv

Vineri, 24 aprilie, e ziua cea mare pentru viitorul handbalului românesc, care îşi votează noua conducere. Avem patru candidaţi la funcţia de preşedinte, patru la funcţia de vicepreşedinte şi nu mai puţin de 48 de candidaţi pentru cele 15 locuri în Consiliul de Administraţie. FANATIK va fi la alegerile FRH şi va transmite în timp real de la Adunarea Generală.

Este ziua Z în handbalul românesc. Corespondentul FANATIK Marian Popovici ne ține la curent cu tot ce se întâmplă în alegerile FRH. Actualizări la secundă, procente, voturi, echipe.

Alegeri FRH 2026 – moment decisiv pentru handbalul românesc

Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Handbal va avea loc la Hotel Pullman din Bucureşti şi se va desfăşura începând cu ora 11:00. Fiecare membru afiliat la FRH va avea un reprezentant legal cu drept de vot. Este un moment decisiv pentru handbalul românesc, care va decide vineri direcţia în care va merge.

Importanţa acestor alegeri e cu atât mai mare, cu cât România va organiza în vară două competiţii internaţionale de tineret (Campionatul European de Tineret Masculin şi Campionatul Mondial IHF Feminin de Tineret (U18), iar în luna decembrie va fi una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin, la Cluj-Napoca şi Oradea.

Cine sunt candidaţii la şefia FRH

Patru nume candidează la şefia FRH. Este vorba de preşedintele în funcţie Constantin Din, care îşi încheie primul mandat, început în anul 2022. Sorin Dinu, vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal a decis să candideze pentru funcţia supremă. Bogdan Voina a candidat în 2022, când a făcut o alianţă cu actualul preşedinte înainte de turul doi şi Cristian Potoră, inspector școlar general adjunct şi membru al Consiliului de Administraţie.

Profilul fiecărui candidat

FANATIK a luat legătura cu cei patru candidaţi pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, care au avut ocazia să îşi expună planurile pentru viitorul handbalului românesc. Mai jos puteţi urmări interviurile video cu trei dintre cei patru candidaţi. Menţionăm că în ciuda insistenţelor, Cristian Potoră nu a dat curs invitaţiei noastre la dialog.

Constantin Din

Fostul mare arbitru internaţional a preluat preşedinţia Federaţiei Române de Handbal în 2022, când l-a devansat după două tururi pe Alexandru Dedu, cel care a condus Federaţia Română de Handbal. care candidează pentru funcţia de vicepreşedinte. FANATIK, Constantin Din a dezvăluit ce îşi propune în următorii patru ani:

„Pot să vă spun că s-a depus o muncă foarte asiduă. Inclusiv oameni din federaţie, inclusiv preşedintele, am încercat să reconstruim bazele unei fundaţii solide pentru a putea continua procesul de dezvoltare a handbalului românesc şi cred că în aceşti patru ani de zile asta s-a făcut. S-a creat această fundaţie a procesului, iar în următorii patru ani vom putea să punem cărămidă cu cărămidă pentru a putea obţine performanţe foarte bune”.

Constantin Din, interviu aprig înainte de alegerile FRH: "Performanţa se obţine prin muncă, nu prin vorbe!"

Sorin Dinu

Partenerul de arbitraj al lui Constantin Din a făcut echipă cu acesta la alegerile din 2022, de când a ocupat funcţia de vicepreşedinte. Relaţiile dintre cei doi prieteni s-au răcit şi Sorin Dinu a decis să candideze la funcţia de preşedinte, iar parte din echipa sa este şi în Consiliul de Administraţie:

„Am fost opt ani vicepreşedinte şi la sugestia mai multor oameni de handbal, unii cu mai multă experienţă, alţii mai noi în handbal, am decis să fac acest pas, să încerc să realizez ceea ce nu am putut realiza în mandatul de vicepreşedinte. (Unde a intervenit scindarea faţă de actualul preşedinte) Viziunea despre handbal, despre regulile pe care trebuie să le aplicăm a fost diferită. Nu am susţinut acele idei”, FANATIK.

Sorin Dinu, interviu despre relansarea handbalului românesc

Bogdan Voina

Fostul internaţional român a candidat şi la alegerile din 2022 când a obţinut 48 de voturi. Patru ani mai târziu, Voina este consideraţi unul dintre favoriţii la alegerile de vineri. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, :

„M-am hotărât pentru că simt că a venit momentul şi am expertiza de a mă implica 100% în acest fenomen. Cred că nivelul şi locul în care am ajuns în momentul de faţă mă obligă, pe undeva, să mă implic 100% şi trebuie cu toţii să ne mobilizăm, să fim uniţi pentru a revigora acest handbal. Am avut experienţe cu alţi oameni şi zic că este momentul oportun de a da şansa unei echipe tinere şi noi pentru a structura această federaţie, de a da o direcţie nouă, transparentă şi optimistă handbalului românesc”, a spus Voina.

Bogdan Voina, unul dintre favoriţii pentru preşedinţia FRH: "Este ca o finală de Mondial!"

Cristian Potora

Cristian Potora este inspector şcolar general adjunct în judeţul Cluj şi la alegerile precedente a fost votat în Consiliul de Administraţie al FRH. A înfiinţat clubul Academia Cluj-Napoca 2021. Se bazează, în primul rând, pe voturile de la cluburile susţinute de Ministerul Educaţiei.

Cum se votează la alegerile FRH

În cadrul Adunării Generale pentru alegeri se va vota de două ori. Prima dată va exista votul pentru alegerea preşedintelui FRH, iar după ce acesta va fi stabilit, se va vota pentru vicepreşedinte (1 post) şi Consiliul de Administraţie (15 posturi disponibile). Este o schimbare faţă de acum patru ani când au fost trei voturi: unul pentru preşedinte, unul pentru vicepreşedinte şi unul pentru Consiliul de Administraţie.

În cazul în care un candidat la preşedinţie obţine 50%+1 din voturile totale va câştiga alegerile din primul tur. În caz contrar, primii doi candidaţi în funcţie de voturi vor avansa în turul doi, iar cel care va obţine cele mai multe voturi în turul al doilea va deveni preşedinte.

Rezultatele alegerilor FRH – votul în timp real

Vor fi prezente 241 de structuri afiliate, iar pentru a câştiga alegerile din primul tur este nevoie de 121 de voturi. Va fi votat vicepreşedinte cel care obţine cele mai multe voturi, la fel şi în Consiliul de Administraţie, vor deveni membri ai CA candidaţii care se clasează în top 15 după numărul de voturi.

Clasamentul voturilor

FANATIK va fi prezent la alegerile FRH şi vă prezintă în timp real clasamentul voturilor de la alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinte şi Consiliul de Administraţie. Din informaţiile noastre, se anunţă o cursă strânsă şi sunt şanse mici ca alegerile pentru preşedinte să se încheie într-un singur tur. Tot în cadrul alegerilor se vor vota pentru funcția de președinte al Comisiei de Apel şi funcția de membru în Comisia de Cenzori.