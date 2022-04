Alegeri FRH. Alexandru Dedu, concurenţă puternică din partea lui Constantin Din, Maximilian Gavrilă şi Bogdan Voina. Fanatik a stat de vorbă cu toţi candidaţii la preşedinţie

Joi, 28 aprilie, se alege noul președinte al Federației Române de Handbal pentru următorii patru ani. Alexandru Dedu conduce de 8 ani forul, însă va avea trei contracandidați care vor să îl schimbe: Constantin Din, Maximilian Gavrilă și Bogdan Voina.

Alegeri FRH. Alexandru Dedu, concurenţă puternică din partea lui Constantin Din, Maximilian Gavrilă şi Bogdan Voina

Este anticipată o luptă foarte strânsă la hotelul Marriott din Capitală, acolo unde au drept de vot 226 de cluburi din cele 245 afiliate. 19 dintre cluburi nu îndeplinesc criteriile stabilite de Federație.

Cei patru candidați la alegeri sunt:

Alexandru Dedu – președintele FRH din anul 2014;

– președintele FRH din anul 2014; Constantin Din – fost arbitru internațional;

– fost arbitru internațional; Maximilian Gavrilă – antrenor emerit;

– antrenor emerit; Bogdan Voina – fost jucător de handbal la Steaua.

Lupta electorală nu a fost lipsită de controverse. S-au aruncat cuvinte grele, unii candidați au făcut acuze de fraudă electorală, iar un subiect controversat a fost reprezentat de interzicerea gloriilor din handbal în sală, care voiau să țină un discurs înainte de alegeri.

FANATIK a vorbit cu toți cei patru candidați la președinția FRH

Nu se va întâmpla acest lucru, oficialii FRH motivând că Statutul nu permite o asemenea luare de cuvânt. În schimb, toți candidații de la președinție vor ține un discurs înainte de alegeri, într-o ultimă încercare de a-i convinge pe votanți.

În perioada de campanie electorală, FANATIK a realizat interviuri cu toți cei patru candidați la președinția FRH, care au prezentat motivele și strategia pe care o au pentru redresarea handbalului românesc:

Alexandru Dedu: “Ultimul lucru în mandatul pe care eu îl vreau, să creez un pol de 35 de jucători şi jucătoare pentru fiecare echipă naţională”

Alexandru Dedu –

“Din punctul meu de vedere, primele două condiţii de a duce handbalul unde ne dorim sunt bifate. A treia fază care creşte organic este consolidarea rezultatelor echipelor naţionale şi predictibilitatea rezultatelor. Ei, ultimul lucru în mandatul pe care eu îl vreau, să creez un pol de 35 de jucători şi jucătoare pentru fiecare echipă naţională în parte dintre cele 8 care va fi modificat de la o acţiune la alta, dar este apanajul staff-ului tehnic, în frunte cu antrenorul principal. Iar nivelul acestor jucători să crească”

Constantin Din: “În momentul de față, consider că șansele sunt mult mai mari decât în vară când am început”

Constantin Din –

“Cred că m-am întâlnit cu peste 90% dintre structurile sportive. Am stat de vorbă, față în față cu fiecare și am cules informațiile de care avem nevoie și am făcut un program de redresare al handbalului românesc, un program pe care îl să implementăm din sezonul viitor. El este bazat pe ceea lipsurile spuse de oamenii din handbal și nevoile de care trebuie să ținem cont pentru viitor. În momentul de față, consider că șansele sunt mult mai mari decât în vară când am început și asta nu face decât să mă bucure”

Maximilian Gavrilă: “În urma rezultatelor pe care le văd la echipele naţionale, m-am gândit că trebuie să candidez. Aşa nu se mai poate”

Maximilian Gavrilă –

“În urma rezultatelor pe care le văd la echipele naţionale, m-am gândit că trebuie să candidez. Aşa nu se mai poate. Când mă uit la rezultatele de la băieţi şi de la fete, aici mă pricep mai bine, că am lucrat toată viaţa cu fete… Ajungem să luăm locul 12 şi 13 la Mondiale, Federaţia impune obiectiv locul 10, noi terminăm pe 13 şi nu se ia nicio măsură… am zis că trebuie să facem ceva. Eu am avut, totuşi, nişte rezultate foarte bune la junioare. Vreau să mă apuc să văd ce facem cu Federaţia noastră şi cu echipele noastre naţionale”

Bogdan Voina: “Oamenii duc lipsă de materiale, de mingi. Nimeni nu vine să îi vadă, nu îi întreabă nimeni nimic. Sunt singuri pe plantaţie”

Bogdan Voina –

“Să ne orientăm către copii şi juniori pentru că de acolo putem mări numărul de legitimaţi. Nu poţi să faci performanţă din 8000 de legitimaţi. Trebuie să ne orientăm către aceşti copii, să ne gândim la antrenorii lor, ca să aibă tot ce au nevoie ca să facă treabă bună. Am umblat foarte mult în ultimul timp şi, sincer să fiu, nu îmi vine să cred ce aud. Oamenii duc lipsă de materiale, de mingi. Nimeni nu vine să îi vadă, nu îi întreabă nimeni nimic. Sunt singuri pe plantaţie”

FANATIK va participa la alegerile FRH și vă va ține la curent în timp real cu cele mai noi informații. Pentru a câștiga din primul tur, un candidat trebuie să obțină 114 voturi (50+1%). Dacă nu se va întâmpla acest lucru, se va merge în turul doi cu primii doi candidați. Cel care va obține mai multe voturi, câștigă.