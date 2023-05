Alegeri în Turcia și filonul naționalist al tinerilor. Generația Z îl votează pe Erdogan. „Va câștiga din primul tur”

Președintele în exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, care se află la putere de 20 de ani, candidează pentru realegere. În fața lui se află principalul său rival, Kemal Kiricdaroglu, susținut de o alianță largă de partide de opoziție. Sondajele arată că cei doi sunt umăr la umăr, așa că fiecare vot contează mai mult ca niciodată. Și există un electorat pe care guvernul are dificultăți în a-l convinge: tinerii. Aceasta este o problemă politică majoră în Turcia, unde unul din zece alegători are sub 25 de ani.

Tineri și mulți

, promisiuni de locuri de muncă, scutire de impozit pentru prima mașină, primul telefon sau primul calculator, internet gratuit. Candidații la fac tot posibilul pentru a atrage votanții care își exercită prima data acest drept. Adică peste cinci milioane de tineri sau 7,6% din electorat.

Ceea ce face ca acești tineri să fie un electorat important la scrutinul de duminică este, în primul rând, numărul lor. ”Într-o țară în care unul din trei alegători are sub 32 de ani, nimeni nu poate pretinde că va câștiga alegerile fără votul tinerilor”, spune Erman Bakirci, cercetător la institutul de sondaje Konda.

Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât, potrivit majorității sondajelor, diferența dintre președintele Recep Tayyip Erdogan și principalul său rival, Kemal Kilicdaroglu, va fi strânsă, ceea ce este o situație inedită pentru liderul de la Ankara. Astfel că fiecare vot va conta mai mult ca niciodată de data aceasta.

Pentru acești alegători cu vârsta sub 25 de ani, ”vechea Turcie” pe care o denunță Erdogan nu a existat niciodată. Pentru că ei nu au cunoscut-o niciodată. Succesele economice cu care se laudă Erdogan îi conving cu atât mai puțin cu cât intrarea lor în viața adultă are loc pe fondul unei inflații record (până la 85% anul trecut) și al unui șomaj masiv în rândul tinerilor (19% în februarie, potrivit cifrelor oficiale). Prin urmare, Erdogan întâmpină greutăți să îi convertească la cauza sa. La ultimele alegeri naționale, în 2018, trei sferturi dintre cei care au votat pentru prima dată nu și-au dat votul pentru alianța de guvernământ.

Generația Erdogan

Acești 5,2 milioane de tineri turci, care au „crescut politic” cu Erdogan, ar putea schimba viitorul țării la alegerile din 14 mai. Aceștia sunt cunoscuți sub numele de Generația Z. În timp ce unii speră la o schimbare în fruntea Turciei, alții visează să îl vadă pe ”Reis” și Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP) reconfirmați pentru încă 20 de ani.

Președintele-candidat se prezintă drept vestitorul unei Turcii care a devenit o superputere mondială. O Turcie temută și respectată. Erdogan știe să joace pe fibra naționalistă, pe resentimentele occidentale, mai ales în rândul tinerilor turci. ”Într-o parte a tineretului, există un resentiment occidental, anti-American, anti UE pe care Erdogan îl folosește foarte mult: Occidentul ne disprețuiește, nu ne acordă vize, spre exemplu”, analizează Ahmet Insel, politolog și editor turc. ”Erdogan mobilizează identitatea religioasă, identitatea sunnită turcă”, adaugă el.

Faptul că Turcia stă de ani la ușa Uniunii Europene iar Erdogan se află în relații tensionate cu SUA contribuie, ambele, la alimentarea unui filon nationalist care este prezent în rândurile unor tineri. Un filon naționalist care este clar prezent și în cazul lui Abdulkadir, Yusuf și Zeynep Sude, trei tineri consultați de .

„Epoca de aur”

Stând în spatele biroului tatălui său, în magazinul său din Adiyaman, în sudul Turciei, Abdulkadir afișează o încredere care i-ar face pe mulți să pălească. Liceanul de 19 ani visează la o carieră în justiție. Abdulkadir spune că este foarte interesat de aceste alegeri pentru că „trebuie să-mi asigur viitorul”. Fie că este vorba de un partid sau altul, el spune că va vota pentru partidul care va readuce producția pe hartă. ”Ne facem mașinile, ne facem dronele, avem agricultura noastră. Vreau ca oamenii să trăiască mai bine”, declară Abdulkadir.

Tânărul estimează că Turcia a avut ”epoca de aur cu Erdogan”, a doua după Imperiul Otoman. Erdogan a construit poduri, clădiri. A permis oamenilor să trăiască în pace. ”Chiar dacă lucrurile sunt puțin mai rele astăzi – nu știu de ce – vreau ca Turcia să fie din nou puternică, așa cum a fost în timpul Imperiului Otoman. Vreau ca turca să devină o limbă universală”.

„A făcut și lucruri bune, este liderul nostru”

Alt tânăr, Usuf, poartă cu mândrie insigna partidului AKP al lui Erdogan pe geacă. Usuf este un adevărat susținător al actualului șef al statului. Pentru a-l ajuta pe președinte să-și reînnoiască mandatul în fruntea Turciei, el nu a ezitat să se ofere voluntar la biroul partidului islamo-conservator pentru a distribui pliante, alimente și donații de tot felul.

”Am fost interesat de politică încă de când eram copil. În Turcia, politica este peste tot: pe stradă, în cafenele, acasă. Pentru mine, este o onoare să lucrez aici. Vreau să devin politician”, spune Usuf. Erdogan va câștiga în primul tur, este convins el. ”Uitați-vă la toate lucrurile bune pe care le-a făcut pentru această țară. Avem petrol, gaze, avioanele noastre, mașinile noastre. Suntem puternici. Nimeni nu ne poate depăși! El ne reprezintă bine, el reprezintă Imperiul Otoman”.

Toată lumea poate critica, nimeni nu este perfect, admite Usuf. Dar Erdogan „este liderul nostru și liderul său este Profetul”. Tânărul nu vede nici un alt lider în Turcia ca Erdogan iar aceste alegeri vor marca începutul unei „ere noi” pentru țară.

„Prețuiește tinerii”

Zeynep este studentă la Istanbul, studiază domeniul asigurărilor. Zâmbește larg atunci când vorbește despre sprijinul ei pentru președintele Erdogan. Spune că așteaptă „cu nerăbdare” aceste alegeri, primele pentru ea, ca și pentru toți tinerii de această vârstă. „Mă bucur că trăiesc în Turcia. Sunt liberă și, chiar dacă nu totul este întotdeauna ușor, am multe vise”.

Zeynep spune că singurul lucru la care se gândește acum este viitorul ei, cariera ei, ”singurul lucru care contează pentru tineri”. Candidatul ei? Recep Tayyip Erdogan. Îl va vota pentru că „prețuiește tinerii”, îi pasă de viitorul lor. Crede, de asemenea, în moștenirea lui Ataturk și în calea pe care a stabilit-o pentru turci primul președinte al republicii.

În calitate de ”tânără turcă” Zeynep își prețuiește țara și naționalitatea. Nu vrea să voteze pentru cei (adică opoziția) care dau mâna cu ”dușmanii statului” (HDP și PKK) și cu armata. ”Mulți oameni sunt nerecunoscători. Ei ar trebui să recunoască progresele înregistrate de Turcia în ultimii 20 de ani”.

Un electoral volatil totuși

Cu toate acestea, tinerii reprezintă un electorat volatil, greu de „cernut” de către partide, sondaje și politologi. ”Tinerii sunt importanți pentru că sunt alegătorii cel mai puțin afectați de puternica polarizare politică din Turcia”, remarcă Seda Demiralp, profesor de științe politice la Universitatea Isik.

”Deoarece același partid și același om conduc țara de peste 20 de ani, alegerile electorale sunt foarte cristalizate și puțini alegători schimbă tabăra”, continuă ea. ”Dar nu vezi acest lucru în cazul tinerilor, care au puțină rutină a votului sau deloc. Ei pot trece mai ușor de o parte sau de alta. Și ei nu sunt mulțumiți nici de actualul guvern, nici de actuala opoziție”.