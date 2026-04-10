Alegeri în Ungaria. Ultimele sondaje sunt dezastruoase pentru Viktor Orban, ţara e în pragul unei schimbări istorice

În Ungaria, oamenii numără orele până la alegerile decisive de duminică. Familiile așteaptă ca rudele lor să se întoarcă din străinătate pentru a putea vota, iar prietenii fac aranjamente pentru a urmări împreună rezultatele în noaptea alegerilor. Indiferent de opţiunile politice, întreaga ţară freamătă în aşteptarea celui mai important scrutin din ultimii 20 de ani.

„Pentru prima dată a apărut o alternativă credibilă la Orban”

Viktor Orban a câştigat ultimele patru rânduri de alegeri parlamentare, dar acum poziţia sa este mai fragilă ca niciodată. Principalul motiv al acestei stări de fapt este colapsul economic. Ungaria stagnează de cinci ani, iar inflaţia a decimat veniturile clasei de mijloc. Un la doilea motiv, la fel de important, este personalitatea rivalului său la scaunul de premier, Peter Magyar.

„Pentru prima dată a apărut o alternativă credibilă la Orban. Sub conducerea lui Peter Magyar, opoziția s-a unit, iar ungurii îl văd ca viitorul lor prim-ministru”, a declarat Martin Jozsef Peter, șeful filialei maghiare a Transparency International, pentru publicaţia poloneză Rzeczpospolita. În opinia sa, dacă marja de victorie a opoziției este sufiecient de mare, Orban îşi va recunoaşte înfrângerea, dar va da vina pe presupusele interferențe din partea Ucrainei și a Uniunii Europene.

În schimb, dacă rezultatul ar fi foarte strâns, premierul, potrivit lui Martin Jozsef Peter, ar cere o renumărare a voturilor. De asemenea, el consideră că Orban va încerca apoi să blocheze funcţionarea noul guvern, prin intermediul instituțiilor pe care încă le controlează.

Ultimul sondaj arată că partidul de opoziţie Tisza îşi va asigura o majoritate constituţională

Pentru unii analişti, momentul în faţa căruia se află Ungaria este unul de dimensiuni istorice. „Revoluția din 1989 a fost o chestiune a elitelor. Acum a început o mișcare de masă pentru schimbare. Nimic asemănător nu s-a mai întâmplat vreodată în istoria Ungariei democratice”, spune Robert Laszlo, expert la Institutul Capitalului Politic, cu sediul la Budapesta.

Rezultatele ultimului sondaj Median arată că partidul de opoziţie Tisza, al lui Peter Magyar, nu numai că va câștiga alegerile de duminică, dar îşi va asigura și o majoritate constituțională. El ar câştiga între 138 și 142 de locuri din parlamentul cu 199 de locuri, în timp ce va trebui să se mulțumească cu un număr între 49 și 55. Median a prezis cu exactitate rezultatele alegerilor parlamentare maghiare anterioare, astfel că este un barometru pe care se bazează mulţi experţi politici în analizele lor.

Alegerile din Ungaria, cele mai importante din UE, în 2026

Deși Ungaria este o țară mică, cu zece milioane de locuitori, alegerile de duminică vor fi urmărite îndeaproape de întreaga Europă și de SUA. JD Vance a mers marţi la Budapesta, pentru a-l susţine pe actualul premier, iar săptămâna trecută, Marine Le Pen, lidera partidului francez de extremă dreapta, Adunarea Națională, a declarat că victoria lui Orban va pune în mișcare o dinamică care, după alegerile din 2027 din Franța, Spania, Italia și Polonia, va oferi dreptei radicale o majoritate calificată în Consiliul UE. De remarcat că actualele alegeri din ungaria sunt cele mai importante organizate într-o ţară a Uniunii Europene în 2026.

Balint Oblonczy, jurnalist la portalul Valsz Online, consideră însă că Orban nu mai are forţa de a câştiga şi de această dată. „Nici idei nu are. Revine mereu la conceptele sale geopolitice exotice, în timp ce Peter Magyar se concentrează pe problemele specifice celor din clasa de mijloc, iar acest lucru este mult mai eficient”, explică acesta.

Chiar dacă Viktor Orban ar pierde, oamenii lui vor rămâne în posturile cheie

Deşi la cum se prezintă lucrurile în momentul de faţă , o analiză făcută pentru The Guardian de doi reputaţi analişti în afaceri internaţionale avertizează la precauţie, chiar dacă succesul electoral va fi de partea opoziţiei.

„Readucerea Ungariei în rândul democrațiilor electorale ar necesita înlocuirea loialiștilor Fidesz, care sunt judecători ai Curții Constituționale și șefi ai unor instituții publice cheie, cum ar fi procurorul general și președintele autorității media. În plus, președintele Ungariei, Tamás Sulyok, ales de parlament, este un alt loial Fidesz care, în mod normal, ar rămâne în funcție până în 2029.

Deși rolul președintelui este în mare parte ceremonial, Fidesz a adoptat recent un proiect de lege care îl consolidează, posibil în anticiparea înlăturării puterii în alegeri. Președintele ar putea astfel reprezenta un alt obstacol pentru un guvern Tisza, trimițând legislația înapoi sau trimițând-o spre examinare curții constituționale, compusă din judecători asociaţi Fidesz”, este doar una dintre problemele semnalate şi căreia trebuie să îi facă faţă noul guvern, în cazul unei schimbări de regim în Ungaria.