Alegeri în USR: Funcția lui Cătălin Drulă, râvnită de către deputatul Cătălin Teniță și Octavian Berceanu. Lista completă a candidaților la șefia partidului

În cursă s-au înscris șase candidați, dintre care trei sunt practic necunoscuți, proveniți din organizații locale ale USR din localități mici.

Teoretic, alegerile interne din partid ar trebui să fie o competiție în trei. Cătălin Drulă vrea să-și prelungească mandatul în fruntea USR cu ajutorul grupării Barna-Ghinea, cea mai bine reprezentată în conducerea partidului.

Principalii săi adversari sunt Cătălin Teniță, desemnat de către „opoziția internă” grupată în platforma „Curaj pentru România”, și de către Octavian Berceanu, care și-a câștigat notorietatea în timpul celor șase luni în care a fost șef al Gărzii de Mediu. Prezentăm mai jos lista candidaților la șefia USR.

Cătălin Drulă, un USR-ist cu vechime

Ca președinte interimar al USR, Cătălin Drulă (41 de ani) este cotat cu șanse mari să obțină un mandat plin în fruntea partidului. Deja la congresul USR din toamna anului trecut, Drulă a fost ales ca vicepreședinte al partidului, obținând cel mai mare număr de voturi dintre toți vicepreședinții USR. Acest lucru a făcut ca, în conformitate cu statutul, să preia conducerea partidului în februarie acest an, după demisia lui Dacian Cioloș.

Drulă a făcut studii de informatică în Canada și a activat în acest domeniu la mai multe companii. În anul 2015 a fondat Asociația Pro Infrastructura, un ONG care se ocupă de monitorizarea proiectelor de construcție de infrastructură de transport. Ca urmare a activității sale în cadrul societății civile, premierul Dacian Cioloș l-a numit consilier de stat la cancelaria primului-ministru pe domeniul infrastructurii.

La alegerile parlamentare din 2016, s-a numărat în grupul de miniștri și alți angajați ai guvernului Cioloș care s-au înscris în USR pentru a candida la alegerile parlamentare din acel an. Astfel Drulă a devenit deputat de Timiș, mandat pe care l-a reînnoit în 2020. În 2019, a fost șeful de campanie al USR la alegerile europarlamentare, când partidul a obținut 22,4%, din voturi, cu numai 0,1% în spatele PSD. Scorul, care este cel mai mare succes electoral al USR de până acum, i-a consolidat poziția în interiorul partidului, chiar dacă scorurile USR la alegerile din 2020 au fost mai mici. Drulă este susținut de către gruparea socotită cea mai influentă în partid, anume cea condusă de către Dan Barna și Cristian Ghinea.

În timpul guvernării PNL-USR-UDMR, Drulă a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, perioadă în care și-a câștigat porecla de „Drulău” în partid pentru că ar fi dat pe mâna DNA doi liberali care îi ceruseră să păstreze în funcții o anumită persoană. De asemenea, este primul ministru al Transporturilor care din partea sindicatului de la Metrorex, condus de Ion Rădoi.

Octavian Berceanu mizează pe tema mediului

Face parte dintre membrii USR care până acum nu s-a aflat în prima linie a liderilor partidului, cea mai importantă funcție pe care a ocupat-o fiind cea de șef al Gărzii de Mediu, în martie – septembrie 2021. Octavian Berceanu (45 de ani) s-a născut în București și a studiat silvicultura la Brașov. După absolvirea facultății în 1999, a fost timp de șapte ani inginer silvic la Romsilva, cu atribuții în combaterea tăierilor ilegale și a braconajului.

Apoi a activa în mediul privat, fie ca proprietar al unei firme de amenajări de grădini, fie ca director la un ocol silvic privat. A devenit cunoscut ca activist în combaterea depozitării ilegale a gunoaielor din jurul Capitalei, mai ales din 2016 când a fost ales consilier general la București din partea USR. Noua sa preocupare s-a dovedit mai periculoase decât căutarea braconierilor pe vremea când era inginer la Romsilva.

„Am mâncat bătaie pe o groapă de gunoi în sectorul 6, și nu în vârful muntelui, în ultima zi a anului 2020. Am mers să verific ce plantasem peste an, o pădure pe o suprafață de teren a primăriei București. În ultima zi din 2020 ne-am întâlnit cu câțiva amici acolo, nu am apucat să bem șampania, fiindcă au apărut vreo patru inși în apropierea noastră să deverseze niște deșeuri, în zona în care am plantat. M-am dus să îi dojenesc pentru ce făceau, s-au enervat pe mine și în secunda următoare m-au luat la bătaie”, spunea Berceanu într-un interviu din 2021, acordat pentru .

După numirea ca șef al Gărzii de Mediu a început o campanie de stopare și în localități din jurul Capitalei care a făcut-o ca, în câteva luni, să reducă apreciabil valurile de fum care veneau noaptea în București dinspre localitățile limitrofe. Berceanu și-a pierdut funcția odată cu ieșirea miniștrilor USR din guvernul Cîțu. În interiorul partidului, Berceanu nu a fost neapărat o figură proeminentă. Pe lângă mandatul de consilier general, în 2020 a candidat la Camera Deputaților însă nu a fost plasat pe un loc eligibil. Apoi a candidat pentru șefia organizației București a USR însă a fost surclasat categoric de către Vlad Voiculescu.

Alexandru Kiss candidează de pe TIR

Unul dintre candidații surpriză la șefia USR este Alexandru Kiss, membru al organizației din orășelul Bălcești, județul Vâlcea. Kiss este de meserie șofer de tir, iar în cazul unei victorii a sa, USR ar putea deveni un partid cu o conducere itinerantă. Inițial, Alexandru Kiss a fost membru PLUS, devenind membru USR în urma fuziunii dintre cele două partide. Deși vrea să conducă întregul partid, șoferul vâlcean provine dintr-o organizație foarte slabă care, la alegerile locale din 2020, nu a obținut nici măcar un mandat de consilier în Bălcești.

Miroslav Tașcu-Stavre, la al doilea partid

Un alt outsider în competiția din USR este Miroslav Tașcu-Stavre, lector la Universitatea din Bucuresti la catedra de Studii Culturale Europene a Facultății de Litere, domeniul său de interes fiind studiul tranziției și al democratizării în regimurile postcomuniste. Tașcu-Stavre a fost pe lista cu care USR s-a prezentat la alegerile europarlamentare din anul 2019, însă nu a reușit să obțină mandatul.

Însă USR nu este primul partid politic în care a activat, Tașcu-Stavre fiind anterior membru al Partidului Verde. Din această calitate a încercat să candideze la funcția de primar al Capitalei la alegerile locale din 2016, însă nu a reușit să obțină cele 18.000 de semnături de susținere care i-ar fi permis să se înscrie oficial în cursă. În momentul de față, Miroslav Tașcu-Stavre este membru al organizației din Reșița a USR.

Cătălin Teniță, lideril facțiunii disidente din USR

Este absolvent de drept, dar începuturile carierei sale profesionale sunt mai degrabă legate de domeniul IT. Cătălin Teniță (44 de ani) a coordonat, la începutul anilor 2000, crearea site-ului BestJobs.ro, folosit pentru recrutarea forței de muncă. Ulterior, a creat alte două companii cu activitate în domeniul IT și media digitală. În anul 2016 a fondat Geeks for Democracy, un ONG care a fost implicat, printre altele, în protestele antivugernamentale din 2017-2019 provocate de intențiile PSD de a modifica legile din domeniul justiției.

Teniță a intrat în politică în 2020 înscriindu-se în partidul creat de către Dacian Cioloș, PLUS, iar la finalul anului a devenit deputat de București. În vara anului trecut a devenit membru al platformei „Curaj pentru România”, care a susținut candidatura la președinția partidului a senatorului Irineu Darău, ca o alternativă atât la Dacian Cioloș, cât și la Dan Barna. Candidatura lui Darău nu a fost încununată de succes, dar platforma „Curaj pentru România” a continuat să funcționeze, ca opoziție internă la actuala conducere a partidului, fără să fie însă dispuși să se alăture schismei din partid provocată de plecarea lui Dacian Cioloș.

Cunoscut informal drept „grupul de la Brașov” pentru că s-a constituit în jurul organizației USR Brașov, una dintre cele mai puternice ale partidului, platforma și-a desemnat candidatul la funcția de președinte al USR la finalul lunii trecute. Cumva suprinzător, membrii „Curaj pentru România” l-au preferat bucureșteanul Cătălin Teniță primarului Brașovului, Allen Coliban. Al treilea candidat a fost Mihai Polițeanu, deputat de Prahova.

George Ungureanu, șef peste doi consilieri locali

Ultimul din seria candidaților cotați cu șanse reduse este George Ungureanu, inginer petrolist, preşedinte al filialei USR Murighiol, Tulcea. Spre deosebire de Kiss, organizația din care face parte Ungureanu este reprezentată de doi consilieri locali.