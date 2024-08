Alegeri la PSD Cluj. Vasile Dîncu, singurul candidat la funcția de președinte

Organizația social-democrată Cluj are programate pentru sâmbătă alegeri pentru conducerea filialei. Vasile Dîncu, cel care a asigurat interimatul în ultimii șapte ani este deocamdată singurul candidat.

Alegeri la PSD Cluj. Un singur candidat la funcția de președinte

este singurul care și-a exprimat deocamdată intenția de a candida la funcția de președinte al filialei PSD Cluj.

„În ultimii patru ani împreună cu o nouă echipă am reconstruit organizația județeană, am revitalizat comunicarea cu membrii și cetățenii și am promovat transparența în deciziile noastre.

În urma alegerilor locale, am demonstrat că această echipă reprezintă un potențial și o alternativă reală pentru politica clujeană și câștigarea alegerilor în anul 2028.

În ceea ce privește conferința județeană, acest proces democrat este unul important, pe care, cu siguranță mulți l-au așteptat.

Alegerea conducerii reprezintă un demers esențial pentru închegarea și consolidarea organizației, oferind membrilor noștri oportunitatea de a se exprima și de a contribui la stabilirea direcțiilor viitoare ale partidului”, a declarat Alexandru Cordoș, secretarul executiv al PSD Cluj, pentru .

Actualul președinte interimar și-a exprimat intenția de a candida pentru funcția de președinte al organizației județene, cu o moțiune și un program pentru următorii patru ani, având ca scop unitatea organizației și câștigarea alegerilor locale din 2028.

Vasile Dîncu, susținut de filială și la Congresul Național al PSD

Filiala județeană Cluj a PSD va trimite 20 de delegați la , au mai decis social-democrații clujeni.

„Este un moment deosebit de important pentru PSD Cluj și pentru întreaga noastră mișcare politică. Vom merge cu determinare și cu susținerea fermă a actualei echipe naționale, angajându-ne pentru stabilitatea și dezvoltarea României.

În acest context, ne reafirmăm sprijinul pentru profesorul Vasile Dâncu, pe care îl vom susține în continuare pentru funcția de președinte al Consiliului Național al PSD”, a mai spus Alexandru Cordoș.

Sursa citată mai precizează că printre cei 20 de delegați se regăsesc Vasile Dâncu, Alexandru Cordoș, Răzvan Ciortea, Burz Florentin, Lăpușan Remus, Oleleu Ioan, Sacara Ovidiu, alături de președinți de organizații locale, primari, consilieri locali și județeni.