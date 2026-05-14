Alegeri la Real Madrid! Cine e omul cu avere impresionantă care ar urma să candideze împotriva lui Florentino Perez

, președintele lui Real Madrid, a vorbit recent într-o conferință de presă despre problemele de la echipă din acest sezon, iar oficialul grupării a anunțat că la trupa iberică urmează să fie alegeri în această vară.

Alegeri pentru postul de președinte la Real Madrid. Condițiile pentru cei care vor să-i facă opoziție lui Florentino Perez

a deschis oficial procesul electoral pentru alegerea unui președinte și a Consiliului Director, iar eventualii candidați au la dispoziție zece zile pentru a-și depune dosarele. Decizia vine într-un moment tensionat pentru gruparea madrilenă, după un sezon fără trofee și pe fondul criticilor tot mai puternice la adresa actualei conduceri.

Actualul președinte, Florentino Perez, a confirmat deja că va candida pentru un nou mandat, respingând zvonurile privind o posibilă demisie. Într-o conferință de presă organizată la baza de pregătire a clubului, oficialul în vârstă de 79 de ani a declarat că dorește să continue proiectul început la Madrid și să răspundă criticilor prin intermediul unui nou vot al membrilor clubului. Conform regulamentului intern al clubului, perioada de depunere a candidaturilor se desfășoară între 14 și 23 mai.

Dacă la finalul acestui interval va exista mai mult de un candidat validat, atunci vor fi organizate alegeri propriu-zise, iar data scrutinului va fi anunțată ulterior de Junta Electorală a clubului. Procesul electoral de la Real Madrid este considerat unul dintre cele mai restrictive din fotbalul european. Candidații trebuie să fie cetățeni spanioli, să aibă minimum 20 de ani consecutivi ca membri ai clubului și să prezinte o garanție bancară echivalentă cu 15% din bugetul instituției, sumă estimată la aproximativ 187 de milioane de euro.

Dominația lui Florentino Perez la Real Madrid. Cine e omul care ar putea candida împotriva sa

În ultimele cinci procese electorale, Florentino Perez nu a avut niciun adversar validat și a fost reales automat. Ultimul scrutin real pentru conducerea clubului a avut loc în 2006, când Ramon Calderon a câștigat alegerile. Sistemul dur de eligibilitate a fost criticat în repetate rânduri pentru că limitează drastic apariția unor contracandidați credibili, notează .

Unul dintre numele vehiculate ca posibil rival al lui Perez este omul de afaceri Enrique Riquelme. Acesta a transmis o scrisoare publică prin care cere un proces electoral „transparent și participativ”, solicitând mai mult timp pentru dezbatere și facilitarea votului prin corespondență pentru socios din afara Spaniei. Acesta este fondatorul și președintele companiei energetice Cox Energy, unul dintre cele mai importante grupuri din domeniul energiei regenerabile din America Latină și Spania.

Originar din Alicante, el și-a construit averea prin investiții în infrastructură și energie solară, iar presa spaniolă estimează că patrimoniul său depășește 450 de milioane de euro. Compania sa este evaluată la peste un miliard de euro, iar în ultimii ani a făcut achiziții majore în Mexic și America Centrală, ceea ce i-a crescut influența în mediul de afaceri iberic. Deși are resursele financiare necesare și îndeplinește criteriile pentru a candida la conducerea Real Madrid, șansele sale reale împotriva lui Florentino Perez rămân reduse