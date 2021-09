Alegeri legislative în Germania. Peste 60 de milioane de votanți decid cine îi va urma Angelei Merkel

Germanii vor vota duminică pentru a decide direcția politică a celei mai mari economii europene, după .

Cancelarul nu este ales direct de către cetățeni, ci de către membrii Bundestag-ului, dintre persoanele aflate în fruntea partidelor câștigătoare la alegeri.

Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 8.00 (7.00, ora României) și se închid la 18.00 (17.00, ora României).

Peste 60 de milioane de germani au drept de vot la legislative

Potrivit Oficiului Federal de Statistică, aproximativ 60,4 milioane de germani vor avea drept de vot la 26 septembrie – 31,2 milioane de femei şi 29,2 milioane de bărbaţi.

Principalele figuri politice din Germania

Armin Laschet

Politicianul conservator a condus regiunea germană Renania de Nord-Westfalia din 2017 și a devenit șeful partidului CDU de centru-dreapta în ianuarie. Laschet a fost văzut la începutul campaniei electorale drept cel mai probabil succesor al lui Merkel – care este și membru al CDU.

Cu toate acestea, popularitatea lui Laschet a scăzut în ultima lună și acest lucru a coborât CDU în sondajele de opinie. La începutul acestui an, a fost surprins râzând în fundal, când președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a ținut un discurs adresându-se victimelor inundațiilor din vestul țării.

Există întrebări deschise cu privire la viitorul rol al CDU – partidul din care provin cei mai vechi trei cancelari postbelici ai Germaniei – dacă Laschet pierde alegerile.

Annalena Baerbock

Liderul Partidului Verde a fost, la un moment dat, candidatul de urmărit în aceste alegeri federale, considerat principalul adversar al Laschet.

Ea a reprezentat o voce nouă și mai tânără în politica germană și a contribuit la o nouă abordare din partea Partidului Verde – aparent mai conștientă că trebuie să se coordoneze cu liderii de afaceri cu privire la modul de tranziție la o economie neutră în materie de carbon.

Cu toate acestea, popularitatea ei a avut un succes când au apărut acuzațiile de plagiat. Baerbock a negat orice acuzație.

Partidul ei se află în prezent pe locul al treilea în sondajele de opinie, sugerând că ar putea avea un rol cheie în discuțiile de formare a unei coaliții.

Olaf Scholz

Actualul ministru al finanțelor din Germania a fost probabil cea mai mare surpriză din campanie.

Candidatul Partidului Socialist din Germania, SPD, și-a văzut popularitatea crescând după inundațiile devastatoare din anumite părți ale țării la începutul acestei veri, în mare măsură din cauza derapajelor campaniei din partea conservatoare.

Ca atare, SPD conduce cu un mic avans în sondajele de opinie.

Parlamentarii opoziției din Germania susțin că un cancelar socialist nu ar fi bun pentru finanțele țării. În plus, au apărut și scandaluri în care este implicat ministerul finanțelor în perioada conducerii sale.

Cu toate acestea, niciunul dintre aceste elemente nu pare să aibă un impact asupra opiniei alegătorilor asupra lui Scholz, care s-a descris ca fiind cel mai experimentat candidat – fiind nu numai ministru de finanțe, ci și vicecancelar în actuala coaliție.

Christian Lindner

Lindner este liderul Partidului Democrat Liber, FDP, care a jucat un rol cheie în crearea guvernelor de coaliție în trecut.

Cu sondajele de opinie care prevăd că vor fi necesare cel puțin trei partide pentru a obține majoritatea în parlamentul german, Lindner se așteaptă să obțină un nou impuls politic la acest vot.

Partidul se situează al patrulea în unele proiecții, umăr la umăr cu partidul de dreapta AfD. Lindner a spus că este gata să își unească forțele cu CDU sau SPD, sau chiar cu Verzii.

Alice Weidel

Este co-lider al partidului anti-imigrație, Alternativa pentru Germania, AfD.

Deși partidul nu are nicio șansă de a câștiga majoritatea locurilor în parlament, experții vor monitoriza cât de bine se descurcă partidul la aceste alegeri.

AfD a intrat în parlamentul german pentru prima dată la ultimele alegeri din 2017.

Ce urmează pentru Angela Merkel după alegeri?

Cancelarul în funcție, în vârstă de 67 de ani, se va retrage din viaţa politică după alegeri, după o carieră de peste 30 de ani.

Totuși, seara zilei de 26 septembrie nu reprezintă sfârșitul activității oficiale pentru liderul guvernului federal. Până la formarea noului executiv, Merkel rămâne în funcție.

În medie, în ultimele decenii, cancelarii și cabinetele acestora au depus jurământul la cinci-șase săptămâni după alegeri. În 2017 a fost nevoie de cinci luni și jumătate pentru ca noua coaliție de guvernare să fie constituită.

Angela Merkel are în prezent un salariu lunar de circa 25.000 de euro în calitate de cancelar federal. În plus, cancelarul are dreptul și la puțin peste 10.000 de euro în calitate de membru al Bundestag-ului, din care face parte de peste 30 de ani.

Când va înceta să mai lucreze, Angela Merkel va continua să primească mai întâi salariul, timp de trei luni, apoi jumătate din acesta ca indemnizație tranzitorie pentru maximum 21 de luni.

, are dreptul la protecție personală și la o mașină de serviciu cu șofer pentru tot restul vieții sale.

Va avea, de asemenea, un birou în sediul Bundestag-ului din Berlin, cu un șef de birou, doi asistenți și o dactilografă.