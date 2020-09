Alegeri Locale 2020. Candidații la Primăria Sectorului 5. Cine va fi noul primar: Marian Vanghelie, Daniel Florea sau Cristian Băcanu

Alegeri Locale 2020. Candidații la Primăria Sectorului 5 sunt pregătiți, aproape și-au încheiat campaniile electorale și așteaptă acum deznodământul. Rămâne de văzut dacă au reușit să-și atragă votanți suficienți pentru a ocupa cea mai înaltă poziție din sector.

Așadar, întrebarea „cine va fi noul primar” se află pe buzele tuturor. Favoriți par a fi Marian Vanghelie, Daniel Florea sau Cristian Băcanu, toți trei fiind cu o platformă puternică, dar și cu promisiuni multe. Rămâne de văzut cine reușește să le pună în aplicare.

Unsprezece candidaţi au intrat în cursa electorală pentru funcţia de primar în Sectorul 5 al Capitalei, un sectgor greu, dificil de gestionat, așa cum s-a dovedit a fi în ultimele mandate.

Alegeri Locale 2020. Candidații la Primăria Sectorului 5

În cursa electorală au intrat Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) – economist, Cătălin Lucian Iliescu (PMP) – inginer, Ion Valentin Voicu (ALDE) – inginer, actual consilier general.

De asemenea, Daniel Florea (PSD) – jurist, actualul primar, Cristian Tudor Băcanu (PNL) – avocat, actual secretar de stat, Ştefan Pirpiliu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) – inginer

Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) – tehnician, Florin Ciomag (Mişcarea Alianţa Patrioţilor Români) – antreprenor, Octavian Mirea (Partidul Ader la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie) – inginer

Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Românesc) – antreprenor și Adrian Ion Urichianu (PRM) – profesor vor și ei să fie edili în sectorul 5.

La funcţia de consilier local au depus liste de candidaţi Partidul Puterii Umaniste, PMP, Asociaţia Partida Romilor ”Pro Europa”, ALDE, PSD, Alianţa USR PLUS, PNL, Alianţa Pro Bucureşti 2020, Asociaţia Pro-Rom Europa, Partidul Ader la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie.

S-au mai înscris în cursa pentru un loc de consilier local câte un candidat din partea Partidului Neamul Românesc şi a Alianţei Mişcarea Patrioţilor Români, dar şi un independent.

Marian Vanghelie a afirmat, la depunerea candidaturii, că a terminat circa 600 de blocuri, a făcut 700 de străzi, a terminat tot învăţământul şi a reabilitat parcurile din zonă. El a mai spus că are imaginea exactă vis a vis de ce trebuie făcut în Sectorul 5.

„Putem să aduce sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut.

Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a declarat luni Marian Vanghelie.

Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone şi-a depus și el candidatura din partea PPU (social-liberal) și a anunțat că vrea să preia din nou Sectorul

”Pe Primăria Sectorului 5 văd că scrie Aproape de Oameni. Da, cu siguranţă cu mine primar va fi aproape de oameni, nu va fi doar un slogan”, a transmis Cristian Popescu Piedone.

Avem și scandal în preajma alegerilor. PNL Sector 5, prin preşedintele Cristian Băcanu, a depus la DNA plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, pentru modul fraudulos în care a realizat la final de mandat 198 de contracte de achiziţie directă, în valoare de un milion de euro, echivalentul a cinci milioane lei, către două firme cu acţionar comun, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Schema folosită de Florea şi cu alte ocazii a fost să împartă achiziţia în 198 de contracte cu atribuire directă, iar banii au ajuns în buzunarul unei singure familii: fraţii Vidraşcu, patronii Editurii Litera, spun liberalii

„Tupeul primarului Florea a depăşit orice limită. Pe final de mandat, în plină campanie, îşi face propagandă electorală pe banii locuitorilor, după ce începutul şcolii a fost un eşec pentru mii de elevi din şcolile Sectorului 5, pe care le administrează”, a declarat Cristian Băcanu, conform comunicatului de presă transmis de PNL.