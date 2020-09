Alegeri Locale 2020. Cine candidează la Primăria Constanța. Lista candidaților PSD, PNL și USR-Plus

Constanța e o țintă importantă atât pentru PNL, cât și pentru PSD, însă rămâne de văzut pe cine vor vota oamenii la alegerile din 27 septembrie 2020.

Nu mai puțin de 15 candidați s-au aruncat în luptă pentru a câștiga Primăria Constanța, în timp ce Consiliul Județean e râvnit de 10 politicieni.

Din totalul de 15 candidați la primărie, 4 sunt independenți, în timp ce pentru Consiliul Județean un singur candidat e independent.

Alegeri Locale 2020. Cine vrea să fie Primar în Constanța în 27 septembrie 2020

Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, candidații pentru Primăria Constanța sunt următorii:

Decebal Făgădău – PSD

Vergil Chițac – PNL

Stelian Ion – USR-Plus

Mircea Titus Dobre – Pro România

Claudiu Palaz – PMP

Horia Constantinescu – PPU-SL

Corina Martin – Partidul Ecologist Român

Victor Cruceru – ALDE

Anton Traian Antoniadis – Uniunea Elenă

Constantin Frățilă – Liga Organizată a Regiunilor Drepte

Dan Aionesei – Mișcarea Patrioților Români – Dreapta Liberală

George Andrei Popescu – independent

Nicoleta Ploscaru – indepedent

Marian Vasiliev – independent

Aila Reșit – indepedent

O situație extrem de interesantă în bătălia pentru Primărie, în condițiile în care Vergil Chițac, candidatul PNL, era creditat cu a doua șansă în urmă cu câteva luni. Drept dovadă, cei din USR PLUS nu au acceptat să-l susțină și îi acuză pe cei din PNL că prezintă sondaje măsluite prin care îl dau învingător pe Chițac. „La fel ca atunci, PNL prezintă sondaje măsluite în speranța de a-și păcăli candidatul, partidul și alegătorii. Domnul Orban a făcut publice niște informații eronate care îl prezintă pe candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu un procentaj fals de 30-35%, iar pe candidatul USR PLUS, Stelian Ion, cu doar 12-14%”, au transmis cei din USR PLUS.

Acuzele celor din USR sunt completate de un sondaj recent INSCOP, prin care candidatul PNL e văzut drept mare favorit să câștige alegerile.

„Un sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 2-9 septembrie pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de respondenți, confirmă creșterea intenției de vot pentru candidatul PNL la primăria Constanța, senatorul Vergil Chițac în fața principalului său contracandidat, primarul în funcție, Decebal Făgădău (PSD). Pe locul trei în clasamentul opțiunilor de vot se află candidatul USR Stelian Ion, care are o intenție de vot de 15%”, menționează Digi 24.

Pentru Consiliul Județean se vor lupta următorii candidați, în ordinea în care apar pe listele electorale din secția de votare:

Președinția Consiliului Județean

Felix Stroe – PSD-ALDE-PNȚCD-ADER

Mihai Lupu – PNL

Remus Negoi – USR Plus

Răzvan Filipescu – Pro România

Florentina Ioana Reșit – PMP

Gheorghe Haleț – Liga Organizată a Regiunilor Drepte

Daniel Constantin Moraru – Partidul Ecologist Român

Ninel Peia – Partidul Neamul Românesc

Dumitru Viorel Focșa – AUR

George Muhscină – independent

Constanța a fost considerată bună parte de vreme fieful PSD, mai ales în vremea lui Radu Mazăre, însă cei din PNL sau USR speră să „rupă” această tradiție în 27 septembrie 2020 și să instaureze o domnie liberală care să dăinuie în timp.

