Alegeri Locale 2020 Primăria Sector 5. Cine candidează pentru funcţia de primar

Scena e pregătită! E suspans în Sectorul 5 din București, acolo unde se dă una din cele mai tari lupte de anul acesta. Actualul primar, Daniel Florea (PSD), încearcă să-și apere scaunul. Principalul contracandidat este Critian Tudor-Băcanu, propus de PNL și susținut de Alianța USR PLUS.

Decorul e completat de doi grei ai primăriilor din București. Marian Vanghelie a fost stăpânul Sectorului 5, din 2000 și până în 2015. A câștigat 4 mandate consecutive. Vanghelie a ieșit pe trei la alegerile precedente. Tot în cursa pentru Primăria Sectorului 5 se regăsește și Cristian Piedone Popescu. Acesta a mai fost primar în două rânduri în Sectorul 4 al Bucureștiului. A fost nevoit să demisioneze în 2015, după tragedia din Colectiv.

Candidați la Primăria din Sectorul 5 al Capitalei:

Pentru funcţia de consilier local au depus liste de candidaţi următoarele formațiuni polticice: Partidul Puterii Umaniste, PMP, Asociaţia Partida Romilor ”Pro Europa”, ALDE, PSD, Alianţa USR PLUS, PNL, Alianţa Pro Bucureşti 2020, Asociaţia Pro-Rom Europa, Partidul Ader la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie, Partidului Neamul Românesc şi Alianţa Mişcarea Patrioţilor Români.

La alegerile locale se aleg primarii, consiliile locale, consiliile judeţene și președinții consiliilor județene. În Capitală se aleg consiliul local și primarul sectorului, Consiliul General al Municipiului Bucureşti și primarul general al municipiului Bucureşti.

Rezultate 2016 Sectorul 5:

Rezultate 2012 Sectorul 5:

Rezultate 2008 Sectorul 5:

Rezultate 2004 Sectorul 5:

Marian Vanghelie și Piedone aduc sarea și piperul în lupta pentru Sectorul 5. Vanghelie a fost primar al sectorului 5 al municipiului București între 2000-2015. A fost suspendat din funcție (6 aprilie 2015) din cauza arestului preventiv pe motive de corupție.

Fost președintele al Organizației PSD a Municipiului București, Vanghelie a fost primar timp de 4 mandate. E dornic să-și recapete postul pierdut la alegerile precedente.

„Putem să aduce sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut.

Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a declarat Marian Vanghelie la depunerea candidaturii.