Alegeri Locale 2020 Primăria Sector 6. Cine candidează pentru funcţia de primar

85 de candidați s-au înscris în lupta pentru un loc de primar la toate sectoarele din București, însă la Sectorul 6 sunt nu mai puțin de 16 candidați.

Susținuți de PSD, PNL sau independenți, cei 16 politicieni vor încerca să convingă alegătorii că merită să fie primar în următorul 4 ani în Sectorul 6.

Gabriel Mutu, Ciprian Ciucu și Tudor-Tim Ionescu sunt favoriți să câștige alegerile, însă totul se va decide după o luptă strânsă în 27 septembrie 2020.

Alegerile locale 2020, Exit-poll în Sectorul 6 din București

Conform listei oficiale anunțate de BEC, candidații la alegerile locale din Sectorul 6 sunt următorii:

Ciucu Ciprian ( PNL)

Ionescu Tudor-Tim (ALDE)

Mutu Gabriel (PSD)

Bălășoiu Anca-Elena (Alianța Electorală PRO București 2020)

Tulugea Danil (PRM)

Dinu Radu-Lucian (Partidul Forța Identității Naționale)

Tudorașcu Georgel (Partidul Puterii Umaniste Social Liberal)

Popescu Florina-Bogdana (Alianța Electorale Mișcarea Patrioților Români)

Iofciu Bogdan-Gabriel (Partidul Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție)

Gheorghe-Iovu Alexandra-Diana-Cristina (Partidul Re Start România)

Tudose Călin (Partidul Ecologist Român)

Lupu Viorica-Elisabeta (Alianța pentru Unirea Românilor)

Iancu Vlad-Alexandru (Partidul Social Democrat Independent)

Amieroaie Cătălin-Liviu (Partidul Alianța Creștin Democrată)

Daneș Mihai (candidat independent)

Alegerile locale din 27 septembrie sunt supravegheate de nu mai puțin de trei institute de sondare a opiniei publice. Aceste institute au fost acreditate de către Biroul Electoral Central să facă sondaje de tip exit-poll, pentru ca oamenii să afle în timp util cine le va conduce orașul pentru următorii patru ani. Aceste sondaje vor fi efectuate la ieșirea de la urne la alegerile locale din 27 semptembrie 2020.

Cele trei institute de sondare sunt Fundaţia ”Biroul de Cercetări Sociale”, Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.

Urnele pentru alegerile locale de de duminică, 27 septembrie, vor fi deschise de la ora 7:00 dimineața și se vor închide la 21:00. Campania electorală se va încheia sâmbătă dimineața, 26 septembrie, la ora 7:00.

În total, pe teritoriul României vor fi organizate 18.794 de secții de votare în secții de învățământ. În consecință, ministrul Monica Anisie a decis să închidă școlile în perioada 25-29 septembrie pentru a permite dezinfectarea acestor instituții de învățământ.

Candidații PNL și PSD se luptă pentru fotoliul de primar în Sectorul 6

Bătălia finală pentru primăria Sectorului 6 va fi dată între Gabriel Mutu (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit sondajelor de opinie, favorit ar fi candidatul PNL, însă adevărul va fi cunoscut doar duminică noaptea.

Gabriel Mutu a câștigat alegerile ultima oară, destul de confortabil, cu 36.91% din voturi, atunci când îl învingea pe Daneș Mihai. Interesant, Daneș s-a înscris iarăși în cursă, de data aceasta independent, și se consideră reprezentantul USR. Mai mult, nu a ratat ocazia să-l atace pe candidatul PNL.

„Dragi prieteni, stimați alegători, ați văzut în această campanie că un independent are puterea de a se lupta de la egal la egal cu partidele politice.

Ați văzut cât de deranjați au fost contracandidații de activitatea mea, recurgând la atacuri pe bandă rulantă, atât din dreapta, prin vocea candidatului PNL, Ciprian Ciucu cât și din stânga, din partea doamnei Firea.

În plus, după toate dezvăluirile apărute în această perioadă, după ce am văzut cum candidatul Ciucu și-a angajat rudele în mai multe instituții ale statului, pot spune că decizia mea de a candida și de a-i reprezenta pe adevărații USR-iști a fost cea corectă.

Când am fondat USR, împreună cu Nicușor Dan, am spus că vrem ” o altfel de politică”, fără nepotisme, fără privilegii, cu respectarea strictă a principiilor care au stat la baza formarea USR.

Candidatul Ciucu nu reprezintă acest deziderat. M-am bătut atâția ani cu PSD-ul, am fost singurul care am făcut o opoziție dură primarului Mutu și consider că pot schimba administrația Sectorului 6.

Fără compromisuri, fără USL sau alte alianțe nefirești, fără nicio deviere de la principiile noastre. Vă aștept pe 27 septembrie la vot. Adevărații USR-iști nu se abat de la principii! Adevărații USR-iști votează Daneș!”, a scris Mihai Daneș pe contul personal de Facebook.